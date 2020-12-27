蔡英文總統：疫情威脅仍存在 國際上有再度流行的趨勢

蔡英文總統今天出席「一貫道師尊師母同領天命90周年紀念感恩大會」，強調現在疫情的威脅仍然存在，國際上甚至有再度流行的趨勢，前幾天一個新增本土案例，更是提醒國人防疫不能鬆懈，要拜託大家務必配合中央流行防疫中心的規定，出門戴口罩、勤洗手保護自己也保護別人，讓台灣在疫情期間成為最安全的地方，這一點她對一貫道道親非常有信心。

蔡英文表示，非常高興和所有道親一起參加這個重要的日子，見證一貫道和全世界84個國家、240多個城市連結，尤其今天的慶祝活動用8種國際語言現場直播，讓世界每個角落的道親都能一同參加，簡直就是舉辦國慶同等級的規模。

蔡英文說，一貫道過去就一直秉持己利利人、己達達人的精神，不斷精進修身養性，也非常積極參與社會公益，每一次有重大的災害事故，或遇到需要關懷的弱勢，都可以看見道親投入奉獻的身影，各位可以說是國家社會非常重要的中流砥柱，帶來非常多穩定的力量。

蔡英文認為一貫道在道親多年來的推廣，成為台灣非常重要的信仰，在許多角落開枝散葉，在很多國家 蓬勃發展，讓公益奉獻推展到國際社會。這次疫情期間，一貫道在美國也非常熱心積極，捐款買口罩、面罩等防疫物資給當地醫院、警察局和民眾，獲得美國人民感謝。