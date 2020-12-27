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柯文哲砲轟前瞻 陳其邁：給財政困難縣市多補助應該的

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

台北市長柯文哲今天參加民眾黨嘉義黨部啟用典禮時說，「前膽計劃就像一群強盜在分錢，你沒分到錢就知道跟他們不是一夥。」高雄市長陳其邁今受訪表示，每個地方財政條件不一樣，歡迎柯市長多到南部走走，政府兼顧區域均衡發展，給過去財政較困難的縣市多一點補助，也是應該的。

柯文哲今天參加民眾黨嘉義黨部啟用典禮致詞時說，「前瞻計畫是一群強盜在分錢，你沒有分到的時候，就知道不是跟他同一夥。」前瞻有8400億元，台北市只分到22億元，乾脆不要給。

陳其邁今出席民進黨高雄市黨部舉辦的婦女暨新住民歲末感恩茶會，被問到柯文哲的前瞻計畫強盜分錢說，陳其邁表示，每個地方的財政條件都不一樣，歡迎柯市長能夠多到南部走走，來了解不是每一個縣市財政都與台北一樣。

陳其邁說，對於一些基礎建設或公共服務等，很多地方是跟台北不太一樣的，政府能夠兼顧到整個區域的均衡發展，給一些過去的財政比較困難的縣市多一點補助，也是應該的。

陳其邁還說，台北畢竟是首都，一些繳稅或公司總部也都在台北，財政相對來講比較充裕。但每個地方財政都不太一樣，希望說柯市長能夠理解一般地方政府遇到的一些財政困難。

陳其邁今出席民進黨婦女會感恩茶會，他說，主要是感謝選舉時婦女會幹部幫忙，也向大家報告推動婦女權利、施政政績等。

陳其邁 柯文哲 民進黨 民眾黨

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