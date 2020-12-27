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孫大千批鄭文燦成火災市長 桃市府：錯誤資訊誤導民眾

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園蘆竹區旭富製藥日前發生爆炸，立委孫大千昨晚抨擊桃園市長鄭文燦變成火災市長，桃市府今天做出回應，別用扭曲錯誤資訊看桃園、誤導民眾。圖／截自孫大千臉書
桃園蘆竹區旭富製藥日前發生爆炸，立委孫大千昨晚抨擊桃園市長鄭文燦變成火災市長，桃市府今天做出回應，別用扭曲錯誤資訊看桃園、誤導民眾。圖／截自孫大千臉書

桃園市蘆竹區旭富製藥日前發生爆炸，前立委孫大千昨天晚間於臉書發文，抨擊桃園市長鄭文燦變成火災市長；桃市府今天做出回應，桃市火災數字是在逐年下降，建議孫大千有空多瞭解市府與同仁的努力，別用扭曲錯誤資訊看桃園、誤導民眾。

孫大千表示，旭富製藥爆炸再次突顯桃園市工安和消檢弊病，桃市府對工廠每年進行消防檢查，難道檢查都是虛應故事？每一次都要災難鑄成才發現違法事端，都用重罰來轉移焦點，卻不追究檢查失職責任，直呼「鄭文燦變成一個火災市長」。

孫大千指出，根據消防署統計，從民國107年至今3年時間中，全國總共發生的火災有1385件，其中光是桃園市就有119件，占全國比例的8.6%，犧牲29條無辜生命，其中光是工廠火災就發生48件，占桃園市火災的40%。

至於鄭文燦是熱門的入閣人選，甚至可能角逐總統大位，孫大千也直問，「不知道台灣人民是否會接受一位火災閣揆或火災總統」。

桃市府新聞處長詹賀舜回應，孫大千把火災無限上綱，進行政治指控，因政治立場扭曲對事實的認知，建議有空可多瞭解市府與同仁的努力，別為了提高聲量借題發揮，用扭曲錯誤資訊看桃園，誤導民眾對市府與同仁的努力成果。

詹賀舜解釋，桃園是工業重鎮，登記工廠超過1萬1千多家，工業防災負擔遠大於其他縣市，但自升格後107年至109年11月，六都火災統計桃園發生率佔全國6.86%，六都火災發生率在當期比較是最低，且據內政部消防署統計，桃市火災數字逐年下降中。

消防局說，升格這6年來市府增購超過100部各式消防車輛，個人裝備也編列超過4億元預算全部更新，年度預算從19億元增加到26億元，消防員人數也從1000餘人增加到近1500人，消防安全檢查均按消防署規定達2萬多次，另也針對桃市內存有公共危險物品場所，約600多個場所進行嚴格管理。

火災 孫大千 鄭文燦

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