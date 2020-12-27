快訊

員工拿大鍋當洗腳桶？ 春水堂道歉：會進行懲處

蔡英文YouTube新影片曝光 帶下午茶探班青山宮八將團

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統日前參拜青山宮，並參與抬轎活動。本報資料照片，記者葉信菉／攝影
蔡英文總統日前參拜青山宮，並參與抬轎活動。本報資料照片，記者葉信菉／攝影

蔡英文總統今天於官方YouTube頻道推出最新系列「有英鬥陣」首支影片，內容包括蔡總統日前親自探班青山宮八將團團練、鹹光餅蓋章體驗及為青山王扶轎、獻紅綾等橋段，一次公開所有未曝光內容，盼推廣台灣傳統文化。

民進黨社群中心主任范綱皓表示，前年蔡總統參與白沙屯媽祖遶境，是第一位成為「香燈腳」的台灣總統，顯見蔡總統對宗教活動的重視。這次新推出的「有英鬥陣」系列，將陸續展現蔡總統日常參訪拜廟的活動，也將由蔡總統的視角，帶大家深入體驗不同同溫層對宗教活動的看法，希望大家「有閒多鬥陣」。

范綱皓也提到，蔡總統除了在青山王遶境當日前往扶轎、致贈總統特製紅綾，也特地在青山王遶境前，抽空前往探視青山宮八將團的團練。蔡總統透過社群，把青山宮百年歷史的八將文化呈現在觀眾面前，讓大家了解青山宮的重要性，理解為什麼這麼多民眾願意參與青山宮的遶境活動。

范綱皓還指出，每位八將團的團員來自各行各業，平常都有正職工作，但是適逢青山王遶境時，都會放下工作來向團長報到，開臉扮將。影片中，在青山宮八將團高玉峰團長的帶領下，蔡總統帶著下午茶探班團練，與八將團員談天互動，感謝大家對於維護傳統文化的付出。

影片中也紀錄了粉絲專頁「大學生的隨香攝影」團隊，參與青山王遶境的過程。范綱皓說，該團隊由一群熱愛拍攝廟會活動的年輕人組成，希望藉由攝影，紀錄台灣的宮廟傳統文化。蔡總統特別贈花祝福大學生的紅壇接駕順利，也勉勵團員陳浚瑜：「你的工作很重要，要繼續加油。」

至於蔡總統在影片中說：「宮廟文化在台灣是很大的特色，也是工藝的傳承。」范綱皓說，宮廟文化是台灣人重要的庶民生活之一，蔡總統去過許多宮廟，從中得到許多台灣人民的溫暖與支持。透過「有英鬥陣」系列的影片，希望能讓更多人從不同的角度，認識傳統宮廟文化與台灣特色，也期待社會對宮廟活動的參與者有更多的相互理解。

遶境 青山宮 宮廟文化 蔡英文

延伸閱讀

青山宮遶境擾民 北市府提9大具體改善作為

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

青山宮翻版？南投五福宮法信壇遶境 深夜放鞭炮引爆民怨

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

相關新聞

柯文哲砲轟前瞻 陳其邁：給財政困難縣市多補助應該的

台北市長柯文哲今天參加民眾黨嘉義黨部啟用典禮時說，「前膽計劃就像一群強盜在分錢，你沒分到錢就知道跟他們不是一夥。」高雄市...

孫大千批鄭文燦成火災市長 桃市府：錯誤資訊誤導民眾

桃園市蘆竹區旭富製藥日前發生爆炸，前立委孫大千昨天晚間於臉書發文，抨擊桃園市長鄭文燦變成火災市長；桃市府今天做出回應，桃...

蔡英文YouTube新影片曝光 帶下午茶探班青山宮八將團

蔡英文總統今天於官方YouTube頻道推出最新系列「有英鬥陣」首支影片，內容包括蔡總統日前親自探班青山宮八將團團練、鹹光...

王鴻薇公布民進黨十大「呷」新聞 批十大案吃相難看

民進黨日前舉辦「2020十大錯假訊息」票選活動，引起兩極評價。台北市議員王鴻薇今天也在臉書整理出民進黨「2020十大『呷...

影／怎知與民進黨分手？柯文哲：一群強盜在分錢沒分到

台北市長柯文哲今天表示，有人問他，你怎麼知道跟民進黨分手了？他說前瞻計畫是一群強盜在分錢，你沒分到錢就知道跟他不是同一夥...

幕後／蘇震清案讓民進黨壓力大 重量級人士曾施壓黨團

民進黨立委蘇震清及國民黨立委廖國棟被控向太流公司前董事長李恆隆索賄施壓經濟部官員，依職務收賄罪起訴，蘇及廖日前獲立法院許...

蔡英文表姊夫掌最高行政法院 國民黨酸：獨裁者會進化

國民黨在臉書表示，蔡英文總統特任「表姊夫」吳明鴻為最高行政法院院長，吳的法官資歷與專業可能有資格擔任，但絕非唯一人選。由...

影／民眾黨中央委員須年募百萬 柯文哲：邏輯不同

台灣民眾黨明年1月，將選出15名類似藍綠中常委的中央委員，但由於擔任中央委員1年的對外募款責任額為100萬元，有基層黨代...

元旦碧潭健走 江啟臣、馬英九升國旗氣球集氣中華民國

下周五就是元旦，揮別2020，國民黨將舉辦元旦碧潭祈福健走，預計號召千人一起「為中華民國集氣」。活動現場將由黨主席江啟臣...

憂權力怪獸 藍批評蔡「家天下」

蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，國民黨昨天批評，蔡總統獨裁者正在不斷進化，台灣民主正被蠶食鯨吞，蔡總統在全...

吳明鴻任最高行院長 府稱尊重司院決定

針對蔡英文總統派任表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院院長引起各界關注，總統府發言人張惇涵表示，司法院相關人事任用須資歷、經歷與...

總統蔡英文上任後 司法人事風波不斷

最高行政法院院長人事案引起外界關切，儘管總統府與司法院、民進黨極力撇清，但回顧總統蔡英文上任後，從司法院院長許宗力的違憲...

熱門新聞

變種新冠病毒入侵！日本政府宣布：1月底前禁止外國旅客入境

總統表姊夫人事任命案 江啟臣：是家天下的憲政危機

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

防變種病毒！英航班120名旅客今抵台 祭最嚴防疫

藍批蔡總統權力怪獸 綠酸九月政爭才嚴重介入司法

「標章之亂」各店家標示不一 土洋豬混賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。