影／怎知與民進黨分手？柯文哲：一群強盜在分錢沒分到

台北市長柯文哲今天表示，有人問他，你怎麼知道跟民進黨分手了？他說前瞻計畫是一群強盜在分錢，你沒分到錢就知道跟他不是同一夥的，前瞻計畫8千4百億，台北市只分到22億元，「你乾脆不要給我！」

柯文哲今天參加台灣民眾黨嘉義黨部成立，談到萊豬問題，柯文哲說，萊豬很好解決，只要「源頭管理、明白標示」即可，為何國、民兩黨在立法院丟水球、內戰，以前搞不清楚，現在看懂了，因為民進黨很喜歡國民黨這種對手，「凝聚力很強、擴張性很差」。

柯舉例，為何前瞻計畫這麼離譜會過，後來他懂了，民進黨拿8元、國民黨拿2元，大家都拿得到，但8千4百億元，台北市只分到22億元，我說你乾脆不要給我；立法院是國民兩黨在演戲，萊豬明明可以簡單解決的事情，行政院蘇貞昌就故意不上來，國民黨就故意杯葛。兩邊在演，正事不幹，每天在演戲，把國家消耗、耽誤掉了。

「台灣難道比新加坡笨、懶嗎？」柯文哲說，台灣曾經是亞洲四小龍第一名，怎麼20年後一蹋糊塗？就是這樣把國家耽誤掉了，民眾黨要以台灣為名以民眾為本，台灣發生的事當作自己的是在看待，以台灣為主的概念才能落實建立。