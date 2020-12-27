幕後／蘇震清案讓民進黨壓力大 重量級人士曾施壓黨團

民進黨立委蘇震清及國民黨立委廖國棟被控向太流公司前董事長李恆隆索賄施壓經濟部官員，依職務收賄罪起訴，蘇及廖日前獲立法院許可，裁定於本月21日起延押兩個月。近日民進黨內傳出，蘇震清方面為了拚交保動作積極，除蘇妻在立法院舉行記者會淚訴檢方證據有疑慮，並號召屏東鄉親北上聲援，其實還有重量級人士向民進黨立院黨團施壓，希望立法院在討論是否同意延押時，可使用「不記名投票」，遭黨團內部拒絕。

蘇震清及廖國棟於今年8月4日羈押迄今近5個月；台北地院在本月25日提解蘇開準備庭，蘇的律師團捨棄勘驗李恆隆的自白光碟程序，盼「蘇案」盡速進入審理，被視為力拚明年農曆年前交保。

民進黨人士透露，蘇震清一案讓黨內遭受極大壓力，除了蘇震清妻子北上立法院舉行記者會聲援蘇震清，主張檢方所提供錄音檔有問題，日前蘇震清更主動絕食，蘇陣營又號召上千名屏東鄉親北上到立法院聲援，隨後也有民進黨立委在黨團會議為蘇震清發聲；立院黨團尊重司法，但也必須尊重蘇震清仍有立委職務，蘇最近大動作讓黨內人士看在眼裡，但很難評論，角色尷尬。

另有民進黨人士透露，蘇陣營的動作不止這些，就在立法院院會於本月18日決議是否同意蘇震清及廖國棟繼續延押之前，曾有非檯面上的民進黨重量級人士數次到黨團「關心」該案，除探詢是否能表決，還希望能夠以「不記名投票」決議，讓黨團能在表決時以多數聲援蘇震清，不過最後黨團認為，院會一向採取記名投票，不記名投票無法對國人交代，完全行不通，該人士因此作罷。最後在立法院院會討論時，雖民進黨內沒有共識，但為避免爭議，該案最後還是宣布「無異議通過」。

蘇震清案讓民進黨內部憂心後續效應，近日緊盯案情發展。法律戰方面，最新進度是日前蘇的律師團聲請傳喚李恆隆、蘇的國會辦公室主任余學洋作證，公訴檢方則聲請傳喚李恆隆、李秀峰作證，法官都裁准，預計明年1月22日起連續開庭到2月5日，屆時，如審案順利，蘇震清可望循「陳超明模式」獲裁定交保，趕得上明年2月11日除夕返家過年。