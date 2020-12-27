蔡英文表姊夫掌最高行政法院 國民黨酸：獨裁者會進化

國民黨在臉書表示，蔡英文總統特任「表姊夫」吳明鴻為最高行政法院院長，吳的法官資歷與專業可能有資格擔任，但絕非唯一人選。由總統的親戚擔任「終審法院」的院長，尤其行政法院是處理「民眾與政府」糾紛的法院，人民怎麼相信法院是公正的？人民怎麼相信蔡英文不會介入司法？

國民黨指出，司法改革是國人的期盼，建立一個讓人民相信的法院就是司法改革重要的目標，現在蔡總統任命自己的親戚擔任終審法院院長，讓司法改革的努力付諸東流，怎麼改人民都難以相信法院是公正的。

國民黨批評，民進黨全面把控憲政機關，成為超越憲法的權力怪獸。立法院民進黨立委過半，不管在野黨提什麼法案，有利不利一律封殺；監察院被陳菊執掌，至今對於蔡政府弊案完全不進行調查，面對醫生蘇偉碩言論自由遭到侵害的人權事件，陳菊更不聞不問，整個監察院變成最大東廠，不懂監督政府，只會清算在野黨。而司法院由許宗力擔任院長以後，所有的釋憲結果都完全傾向蔡政府，要做出違背蔡英文意志的釋憲幾乎不可能。

國民黨擔憂，獨裁者持續進化，台灣民主面臨危機。過去蔡英文曾經把大法官叫到官邸責罵、監察院對「曲棍球案」承辦檢察官的大動作清算。而現在蔡總統把手伸向行政法院，行政法院專門處理「民告官」的行政訴訟，民眾對於政府行政，要告上法院，就是要到行政法院進行審理。未來，蔡政府可能會面臨法院的不利判決、清算在野黨的手段也有機會被法院箝制，如果蔡英文總統能夠掌控行政法院的個案審判，那對蔡政府來說當然是萬無一失。

國民黨說，蔡總統的每一個操作，都是司馬昭之心，路人皆知，就是想要全面把持憲政機關。這個由立法院長游錫堃、民進黨立委、監察院長陳菊、司法院長許宗力、最高行政法院院長吳明鴻，再加上透過NCC排除不利民進黨的媒體，構築近乎完美的獨裁體系。獨裁者正在不斷進化，台灣的民主正被蠶食鯨吞，如此重大的民主危機，全民一定要勇敢監督執政、守護民主。