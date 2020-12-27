影／民眾黨中央委員須年募百萬 柯文哲：邏輯不同

台灣民眾黨明年1月，將選出15名類似藍綠中常委的中央委員，但由於擔任中央委員1年的對外募款責任額為100萬元，有基層黨代表質疑，許多黨代表都是素人參政，1年100萬元門檻實在太高。

民眾黨主席柯文哲今天上午出席民眾黨嘉義黨部啟用典禮，他說希望選出來的人，是一個在地方上有「組織經營能力」的人，當選中央委員後要負責募款，而不是說要募100萬才能當中央委員，「邏輯是不一樣的」。