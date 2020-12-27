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影／民眾黨中央委員須年募百萬 柯文哲：邏輯不同

聯合報 / 記者莊祖銘李承穎／嘉義市即時報導
台北市長柯文哲今天上午至嘉義市參加台灣民眾黨嘉義黨部成立活動。記者李承穎／攝影
台北市長柯文哲今天上午至嘉義市參加台灣民眾黨嘉義黨部成立活動。記者李承穎／攝影

台灣民眾黨明年1月，將選出15名類似藍綠中常委的中央委員，但由於擔任中央委員1年的對外募款責任額為100萬元，有基層黨代表質疑，許多黨代表都是素人參政，1年100萬元門檻實在太高。

民眾黨主席柯文哲今天上午出席民眾黨嘉義黨部啟用典禮，他說希望選出來的人，是一個在地方上有「組織經營能力」的人，當選中央委員後要負責募款，而不是說要募100萬才能當中央委員，「邏輯是不一樣的」。

另有民眾質疑，訂立下限，讓原本想選中央委員的人卻步，另外有可能導致政黨財團化，柯文哲重申，這並不是個人捐款，而是希望中央委員具有個人，地方的組織經營，也希望黨既然設立，當然要有擴張能力，「也要有組織跟經營能力」。

台北市長柯文哲今天上午至嘉義市參加台灣民眾黨嘉義黨部成立活動。記者李承穎／攝影
台北市長柯文哲今天上午至嘉義市參加台灣民眾黨嘉義黨部成立活動。記者李承穎／攝影

台灣民眾黨 募款 柯文哲

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