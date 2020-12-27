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影／民眾黨中央委員須年募百萬 柯文哲：邏輯不同
台灣民眾黨明年1月，將選出15名類似藍綠中常委的中央委員，但由於擔任中央委員1年的對外募款責任額為100萬元，有基層黨代表質疑，許多黨代表都是素人參政，1年100萬元門檻實在太高。
民眾黨主席柯文哲今天上午出席民眾黨嘉義黨部啟用典禮，他說希望選出來的人，是一個在地方上有「組織經營能力」的人，當選中央委員後要負責募款，而不是說要募100萬才能當中央委員，「邏輯是不一樣的」。
另有民眾質疑，訂立下限，讓原本想選中央委員的人卻步，另外有可能導致政黨財團化，柯文哲重申，這並不是個人捐款，而是希望中央委員具有個人，地方的組織經營，也希望黨既然設立，當然要有擴張能力，「也要有組織跟經營能力」。
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