元旦碧潭健走 江啟臣、馬英九升國旗氣球集氣中華民國

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
下周五就是元旦，揮別2020，國民黨將舉辦元旦碧潭祈福健走，預計號召千人一起「為中華民國集氣」。活動現場將由黨主席江啟臣、前正副總統馬英九、吳敦義等人領軍分10大隊起走，活動開始前也將升「國旗氣球」取代傳統升國旗。記者周志豪／攝影
下周五就是元旦，揮別2020，國民黨將舉辦元旦碧潭祈福健走，預計號召千人一起「為中華民國集氣」。活動現場將由黨主席江啟臣、前正副總統馬英九、吳敦義等人領軍分10大隊起走，活動開始前也將升「國旗氣球」取代傳統升國旗。記者周志豪／攝影

下周五就是元旦，揮別2020，國民黨將舉辦元旦碧潭祈福健走，預計號召千人一起「為中華民國集氣」。活動現場將由黨主席江啟臣、前正副總統馬英九、吳敦義等人領軍分10大隊起走，活動開始前也將升「國旗氣球」取代傳統升國旗。

黨務人士表示，今年元旦升旗活動有別於以往，更強調食安健康與國旗元素，參與民眾都會獲得一個「ROC Forever」束口袋，裏面有一個立體的全面國旗口罩、「努力進前」毛巾，以及依不同大隊的十個不同顏色的運動手環。

黨務人士說，十個大隊代表十個不同主題訴求，有不同象徵，也呼應中華民國一百一十年到來，要在新年第一天就揮別災難充斥的二○二○，重新開啟新年；國民黨前主席朱立倫與地主新北市長侯友宜也受邀領軍，周一可望確認是否出席。

黨務人士指出，當天健行第一大梯隊「全民健康大隊」就是結合護食安「反萊豬」公投訴求，隊伍由江啟臣親自帶領；第二大隊「台海和平大隊」則由馬英九領軍當隊長；與中天關台等議題相關的「言論自由大隊」則由曾任記者的吳敦義帶隊。

此外，還規劃由侯友宜帶隊的「國運昌隆大隊」，黨秘書長李乾龍領軍的「宗教祈福大隊」、以退休軍警組成的「國家棟樑大隊」、由新住民前立委林麗蟬帶隊的新住民「多元共融大隊」，與自主報名的民眾與各類團體組成的「勇腳健行大隊」。

黨務人士說，這次健走從碧潭河濱公園吊橋下集結出發，路程規劃僅2公里，要讓大家能沒有壓力的輕鬆走，目前試走約半小時可走完，但考慮當天人流與隊伍，預估約一個多小時仍可走完，而活動主場地還有青農、視障按摩等攤位可逛。

因應新冠肺炎議情升溫，黨務人士指出，已與新北市政府確認活動續辦沒有問題，活動過程除會呼籲大家戴口罩，防疫措施一切都依照政府規定。

國民黨文傳會主委王育敏表示，元旦碧潭健走就是擁護食安健走，反萊豬最激烈的抗爭丟內臟已經過了，這次不走抗爭路線，健走活動更像是遊行，會分大隊、舉標語。

健走 國旗

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