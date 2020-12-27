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800萬就能買下民眾黨 基層：中央委員募款額過高藏危機

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨中央委員募款額過高惹議。圖／本報系資料照
民眾黨中央委員募款額過高惹議。圖／本報系資料照

民眾黨明年1月召開黨代表大會，將選出15名類似藍綠中常委的中央委員。但由於擔任中央委員1年的對外募款責任額為100萬元，有基層黨代表質疑，許多黨代表都是素人參政，1年100萬元門檻實在太高，甚至有心人只要肯花800萬，打理好過半中央委員責任額，就形同擁有左右民眾黨決策的勢力，「對某些人來說，800萬買下民眾黨，還附帶一張2024選總統門票，十分划算」。

民眾黨首屆黨員代表大會明年1月10日召開，根據24日公告黨代表大會相關事項中的「財務管理辦法」指出，中央委員、中評委每年募款責任額分別為100萬元、20萬元，不分區立委則為60萬元。

一位黨代表表示，以自己為例，一年可支配所得根本也不到100萬元，且由於過去沒有選舉經驗，不熟悉如何對外募款，100萬元的門檻實在令人望之卻步；且根據了解，和自己經濟能力差不多的黨代表並不在少數。

另一位基層黨員也說，黨內像立委高虹安較有募款能力，背後又有郭台銘加持，其子弟兵募款額自然不成問題，但並非每個黨代表都有金主，且金主加持情況若普及化，形同黨內權力機構被少數金主把持，令人擔憂。

募款 民眾黨

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