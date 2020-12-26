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民代與民意逆向而行 壓力有多大？
從同婚到萊豬議題，立委都要在國會投票表態，但當黨意與民意對撞時，區域立委就陷入天人交戰，除了所屬政黨可能追究責任，面對基層的民意壓力之大也非外人所能想像。
劉建國前天在立院表決萊豬進口行政命令時跑票，隨後他在臉書發文，指他的決定並非標新立異，也不是外界所說的豬農給他壓力，而是督促執政團隊要做好配套措施。不少網友留言，有人罵他，也有人讚賞。
基層黨工認為，區域立委要面對民意，面對捍衛人民權益和奉行黨意的抉擇時，壓力之大外界難以想像的。以農業縣為例，選民講話都很直接，如果民代做的決定與選民利益衝突，選民見到民代可能劈頭就是一頓臭罵，連祖宗八代都會被問候，場面非常尷尬。
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