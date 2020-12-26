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【專家之眼】請蔡總統當表率 元旦改辦視訊升旗典禮

聯合報 / 楊穎超／銘傳大學通識教育中心助理教授
儘管近日全球疫情升高，但元旦總統府前升旗典禮仍持續舉辦，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。聯合報系資料照片
儘管近日全球疫情升高，但元旦總統府前升旗典禮仍持續舉辦，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。聯合報系資料照片

儘管近日全球疫情升高，英國還出現了新型變種病毒，導致12月20日起倫敦等處再度封城、大約有30萬民眾四散逃離、英國最大超市因搶購限買、包括義大利、印度和巴基斯坦在內的50多個國家和地區持續禁止來自英國的旅客入境，蔡英文的總統府還是堅持要辦元旦府前升旗典禮等活動。

相對於過去民進黨地方政府取消升旗典禮，或者辦活動時乾脆讓國旗消失，人民本該很欣慰蔡總統願意舉辦升旗活動，但是，我們不得不考慮到，總統府辦新年大型集會的行為，會「迫使」地方政府辦一系列的跨年升旗活動，誰能保證每個活動都像中央這麼安全呢？

中央流行疫情指揮中心已宣布跨年、元旦等集會活動有五大防疫入場指引，包括戴口罩、早到場、實聯制、紅外線測體溫及過安檢。總統府說將於當天清晨4點30分陸續開放民眾入場，一定會落實相關規定。現場也會加派防疫人力，除協助填寫健康聲明書之外，也會維護社交距離。

台北作為首善之區，防疫人力資源一定是最充足的，記者也會盯的很緊。但是，地方政府的跨年晚會呢？總統府既然堅持要辦大型集會，地方如果取消，一定會受到許多質疑：中央都辦了，妳／你怕什麼？果不其然，除了新北市府宣布耶誕城取消戶外集會活動外，所有縣市的跨年晚會活動目前都是續辦。

去過跨年晚會都知道，那是一個範圍遼闊、人擠人的場地，越往舞台越擠，還是擠不動的那種，而活動通常從晚餐時段開始，為了占個好位子，參加時間可以長達5、6個小時以上，再加上交通疏散時間，更不知道要多久了。這麼長的時間，不可能管住觀眾的飲食問題，也因為時間太長、範圍太大，人口流動率很高，怎麼可能控制實聯制確實執行？

目前地方政府都說會滾動檢討，若疫情升溫不排除停辦。但這種事情等於把全台安全寄託在疫情指揮中心的能力之上。人民早期真的很肯定中心超前部署的功力，但經過這麼多次的疏失，包括最近機師、空服員的防疫隔離措施如同具文情況。

我們擔心一旦疫情因此爆發，中央政府會推說那是地方政府舉辦的活動，地方政府再說疫情指揮中心沒有示警、有要求人民實聯制、戴口罩、不喝水或只准用吸管喝水，只是人民不理會等互踢皮球行為，最多再道個歉。問題是，一旦有事，那絕對是超大規模感染情況，我們只得到政客「鱷魚眼淚」式的道歉，那有什麼用呢？

英國政府已經為類似決定被罵慘了。他們在11月時為了遏止病毒傳染速度，也希望能夠超前部署，挽救耶誕假期而宣布封城，結果疫情雖然不甚樂觀，但迫於經濟壓力，政府決定12月2日解封，結果不過時隔兩周，就立即再次宣布封城。人民批評英國政府為經濟草菅人命。而蔡政府正處於因開放萊豬民意跌落的趨勢中，何必冒雪上加霜的風險呢？

要提醒大家，英國還是屬於疫苗已經上市的情況，台灣到現在連疫苗在哪裡都不知道，一旦爆發大規模群聚感染，我們哪裡都去不了，其中隱藏的凶險，讓人不寒而慄。而我們冒那麼大的風險，卻只是為了娛樂，划得來嗎？懇切呼籲蔡總統真正負起領導的責任，作地方政府的表率，及早宣布暫停元旦的升旗典禮，或者改辦視訊升旗典禮，也呼籲今年大家留在家裡跨年，為自己，也為家人，好好保護自己。

跨年晚會 疫情 英國 蔡英文 新冠肺炎 COVID-19

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