吳明鴻任最高行院長 司法院：毫無政治考量

最高行政法院院長將由庭長吳明鴻接任，對於外界討論吳明鴻是總統蔡英文表姐夫等議題，司法院今天強調，本次任命毫無政治考量，歷來司法院決定的人選，總統皆予以尊重。

司法院25日發布人事，最高行政法院院長藍獻林退職，由最高行政法院法官兼庭長吳明鴻接任，均自12月31日生效。因吳明鴻的妻子是蔡總統表姐林美珠，引發外界關注。

司法院晚間強調，司法院對人事的決策都會完整考量。吳明鴻以前就因表現優異，而被任命為中高行院長、北高行院長，這次任命為最高行政法院院長，也是考量吳明鴻是最高行政法院庭長中最資深、期別最高者，歷練和專業都十分合適。

司法院指出，歷來司法院在決定人選後，就會依照人事程序送總統任命；歷來司法院決定的人選，總統皆予以尊重。

司法院表示，本次任命，毫無政治考量，敬請勿做政治操作，以維審判純淨空間。

今天上午，司法院也發布新聞稿澄清，本於適才適所考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整的吳明鴻為繼任院長，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長供總統府圈選一事，媒體報導稱「司法院表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府」等語，與事實不符。