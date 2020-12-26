藍黨團首席副下周二改選 陳玉珍、曾銘宗、陳雪生角逐

國民黨黨團三長中的總召與首席副書記長下周二中午改選，黨團總召選舉沒有意外僅資深立委費鴻泰登記，但首席副書記長選舉卻有金門縣立委陳玉珍、與陳同屬離島的連江縣立委陳雪生，以及財經立委曾銘宗登記，下周二選舉前將協調。

曾銘宗受訪時表示，為了黨團團結，希望最後以協調方式產生人選。陳玉珍則說，一切就是尊重民主程序，如果週二協調不成，那就投票，她會尊重黨團自主的選舉結果。陳表示，能為黨團服務很好，若選不上就把時間多花在選區經營。

有黨籍立委分析，下屆（下會期）首席副書記長就是下下屆（下下會期）黨團小黨鞭、書記長，而黨團大小黨鞭除要帶軍衝鋒外，進退攻防也要能總和大局考量，人選必須持重，但陳玉珍「太有個性、太自我」，接任黨團職務確實讓人有疑慮。

也有立委直言，黨團總召在現任總召林為洲禮讓後，原本此次黨團幹部改選應該要無風無雨，如今卻是3位立委競逐三長中位居末位的首席副書記長，其中的原因也與擔心陳玉珍帶領黨團後仍會繼續做「自走砲」身害黨團形象有關。

有曾任黨團幹部的立委表示，總召改選都沒有要投票了，首席副改選投票的機會也不會太大，最後應該會以協調產生人選；只不過協調過程，陳玉珍須對可能引發黨團疑慮的行為「約法三章」，大家也才有支持理由，這對陳與黨團才有利。

有熟悉黨團運作的黨內人士也說，陳玉珍行事風格與傳統國民黨稍有不同就是她讓人疑慮來源，但相對的對黨團而言，卻也可能注入不同聲音與風格，黨團應與她適當溝通後，將她納入體制歷練，不然問題一直都在，彼此間隙還可能拉大。

特別的是，有幾位藍委認為，陳玉珍爭取當黨團幹部，可能與挑戰現任黨籍金門縣長楊鎮浯的布局連動，參與金門縣長選舉連動。但究竟是當黨團幹部．或未當到黨團幹部會挑戰楊？不同說法都有。

對此，陳玉珍表示，她不清楚兩者連動關係，但若當選黨團幹部，代表黨籍同志肯定，她也會更投入心力與時間在立院攻防，對黨也更有責任感；若沒有選上黨團幹部，代表黨團不期待她，那她一周會回金門5天，深耕地方，什麼都有可能。