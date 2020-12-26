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蔡英文表姊夫接最高行院長 江啟臣批「家天下」專制

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨黨主席江啟臣今日在臉書表示，若任命「表姐夫」為最高行政法院的院長，又是主審「政府」與「民眾」的訴訟，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想。圖／取自江啟臣臉書
國民黨黨主席江啟臣今日在臉書表示，若任命「表姐夫」為最高行政法院的院長，又是主審「政府」與「民眾」的訴訟，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想。圖／取自江啟臣臉書

蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，引起社會關注，國民黨黨主席江啟臣今日在臉書表示，若任命「表姐夫」為最高行政法院的院長，又是主審「政府」與「民眾」的訴訟，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想，此次任命蔡總統應該尊重民意，慎重考量。

江啟臣表示，今年5月總統就職前，他作為最大在野黨的主席，以「2020國政挑戰」為題，告訴蔡總統，國人關心的施政方向。根據國民黨當時的調查，蔡政府過去4年的施政，最嚴重的問題就是「司法改革」，在滿分10分的民調中，蔡政府只得到了4.9分，不只是未達6分的不及格，還是一個「死當」的分數。

江啟臣說，蔡總統以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但4年後在民眾心中，卻只得到4.96分「死當」的成績。

江啟臣提到，昨日蔡總統特任「吳明鴻」為最高行政法院的院長，最高行政法院扮演「終審」的功能，行政法院是處理「民眾」與「政府」間的爭訟事件，對蔡政府而言這是一個敏感的職位，應該由社會可信之公平公正人士擔任。

江啟臣表示，但經媒體查證，吳明鴻卻為蔡英文的「表姐夫」，吳法官雖經歷完整，但絕非我國唯一人選，若任命「表姐夫」為最高行政法院的院長，又是主審「政府」與「民眾」的訴訟，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想。更遺憾的是會讓民眾加深對法院的不信任感，也讓政府多年來，投入的人力物力，提升法院形象與司法改革的成果，付諸流水。

江啟臣說，蔡總統再如何的努力改革司法，抵不過一個顯而易見的瑕疵，提供公平法院，是總統的憲法職責，也是義務，蔡總統4年的努力只得到「死當」的分數，此次任命總統應該尊重民意，慎重考量。

蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長。圖／最高行政法院提供
蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長。圖／最高行政法院提供

司法改革 江啟臣 蔡英文

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