總統表姊夫人事任命案 江啟臣：是家天下的憲政危機

國民黨主席江啟臣今天下午到雲林縣北港鎮參加朝天宮大法會，被問到總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，江表示，這樣的任命是家天下的憲政危機。

江啟臣今天下午在雲林縣長張麗善陪同下到北港朝天宮參加大法會，針對媒體詢問總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，他表示， 蔡政府現在給人民的感覺就是「連戲都不演了」，給人家天下的感覺，這是憲政危機和民主怠惰，蔡政府不能把「國家當我家」。

江啟臣進一步表示，這項人事案在憲政上最令人感到危機，主要是從過去的監察院、NCC到現在最高行政法院長任命，這些原本都是獨立的機關，人事派任卻都讓人覺得似乎要有裙帶關係或是綠營的人才能擔任。

江啟臣說，從這些人事任命來看，讓人感覺國家憲政已從五權變成一人，這也是為什麼外界會形容蔡政府是綠色的獨裁。