吳明鴻接最高行院長 藍：蔡英文已成超越憲法權力怪獸

最高行政法院院長將由庭長、蔡英文總統親表姐夫吳明鴻接任，再遭質疑蔡政府「家天下」。國民黨上午也在臉書質疑，蔡總統獨裁者正在不斷進化，台灣民主正被蠶食鯨吞，蔡英文總統在全面執政以來，已成超越憲法的權力怪獸。

國民黨表示，行政法院是處理「民眾與政府」糾紛的法院，吳明鴻法官資歷與專業絕非最高行政法院院長唯一人選，現在總統親戚出任「終審法院」院長，人民怎相信法院公正？怎麼相信蔡總統不會介入司法？司法改革的努力付諸東流。

國民黨表示，過去蔡總統曾把大法官叫到官邸責罵、監察院對「曲棍球案」承辦檢察官大動作清算；現在蔡總統把手伸向專處理「民告官」行政訴訟的行政法院，掌控行政法院個案審判，那對蔡政府來說當然萬無一失。

國民黨細數，蔡總統全面執政以來，立法院民進黨過半，不管在野黨提什麼法案一律封殺；監察院至今對於蔡政府弊案完全不進行調查，面對醫師蘇偉碩言論自由遭到侵害的人權事件，鑒察院長陳菊也不聞不問，整個監察院變成最大東廠。

此外，國民黨也提到，司法院再院長許宗力上任後，所有釋憲結果都完全傾向蔡政府，要做出違背蔡英文意志的釋憲幾乎不可能。國民黨表示，蔡總統已完全把持行政、司法、立法、監察4權，又兼民進黨主席，已成為超越憲法的權力怪獸。

國民黨批評，蔡總統每個操作都是司馬昭之心，就是想全面把持憲政機關，這個由立法院長游錫堃、陳菊、許宗力、吳明鴻與民進黨立委組合，再加上透過NCC排除不利民進黨的媒體做法，構築近乎完美的獨裁體系，台灣民主面臨危機。