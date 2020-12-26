范小弟眼睛手術成功今返台 代表處送機日航空送生日禮

駐日代表謝長廷今天表示，赴日進行眼睛手術的范姓男童今天和阿嬤搭機回台了，因為疫情必須從成田機場出境，謝長廷感謝日本航空公司配合協助，還買了生日禮物給范姓男童，「在世界疫情嚴峻的時刻，台灣這種良善的故事帶來溫暖」。

高雄市3歲范姓男童因罹患視網膜母細胞瘤，在高雄醫學大學附設醫院的醫師幫助及愛心人士捐款幫助下，本月5日和阿嬤潘女士從高雄飛到日本接受手術。

謝長廷昨天在臉書上分享，范姓男童手術成功昨天出院，他中午請男童和阿嬤吃簡單的便當，送他一個小熊玩偶，有一位善心朋友託他轉送的小汽車玩具及一本獨眼英雄的漫畫書，以及大阪佛光山知因法師寄去的布偶小熊，也一起交給男童，謝長廷說，看到男童拿到新玩具開心的樣子，是今年耶誕節最值得開心的事。

謝長廷今天在臉書上繼續分享，表示男童和阿嬤搭機回台灣了，因為疫情，他們必須從較遠的成田機場出境，一大早代表處領務組人員和男童及阿嬤在慈濟的日本分會集合，向志工致謝、道別，然後又送到成田機場入境安檢門口，再來是管制區就拜託航空公司照料。