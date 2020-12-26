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蔡總統：全球供應鏈加速重組 絕對少不了法律人

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文總統出席2020年度法學會議暨第50屆會員大會。圖／擷取自UDN直播
蔡英文總統出席2020年度法學會議暨第50屆會員大會。圖／擷取自UDN直播

蔡英文總統今表示，在全球供應鏈加速重組的此刻，台灣經濟必須更積極超前部署，不論是智慧財產權保障、爭取跨國人才，還是進行跨國貿易談判等過程中，絕對少不了法律人的參與。

蔡總統今出席「2020年度法學會議暨第50屆會員大會」，會前面對媒體詢問最高行政法院院長人事案、亞洲週刊等議題並未停下腳步回應。

蔡總統致詞指出，台灣法學會成立50周年，50年前，台灣處於威權統治的年代，但當時的法律人，本於專業倫理和價值信念，組成學會致力於倡議法治精神，更令人欽佩的是，成員積極走入社會，在台灣爭取民主轉型、司法改革，並在人權保障的過程中善盡責任，提供屬於法律人的觀點，且在鍥而不捨之下，90年代終於成為內政部立案中，第一個以「台灣」為名的全國性團體，充分彰顯對台灣主體的認同。

蔡總統說，身為在台灣求學、也曾經在台灣教書的法律人，對於能身處在願意追求真理、捍衛價值的學界環境，能向學會許多令人敬佩的先進學習，真的感到很光榮，也因有台灣法學會建立的傳統，台灣一代又一代的法律人，大多具有深刻的公共關懷，很多人都意識到法律人對於推動國家社會的進步，有無可迴避的責任，也努力實踐已故林山田教授的「戰鬥的法律人」信念。

蔡總統也表示，在台灣逐步成為成熟民主國家的過程中，透過法律人擅長的比較法研究，法律界扮演了銜接國際規範和在地經驗的橋樑，像是今年終於成立符合聯合國「巴黎原則」的國家人權委員會，讓台灣的人權制度更進一步接軌了國際人權體系，另外，在全球供應鏈加速重組的此刻，台灣經濟必須更積極超前部署。不論是智慧財產權保障、爭取跨國人才，還是進行跨國貿易談判，在這些過程中，也絕對少不了法律人的參與。

除了接軌國際規範，蔡總統說，法律人也需要對台灣本土經驗有充分了解，才能進行有意義的比較，形成具有現實感的改革方案，當對自己越了解，也就越能在國際舞台上，形成代表台灣的論點，創造屬於台灣的貢獻。

蔡總統期許，在下一個50年，台灣法學會的成員們同樣可以發揮專業，協助台灣各個領域的法制和人權保障工作，持續深化，也持續累積出台灣的獨特經驗。

人權 司法改革

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