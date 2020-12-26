數位身分證試辦受阻 唐鳳辦公室：資安測試就是找問題解決

數位身分證（New eID）試辦因資安疑慮出現波折，數度協助政策的行政院政務委員唐鳳辦公室則表示，資安測試計劃就是要發現問題、解決問題，甚至有消除疑慮的可能，測試是政策施行前的一個過程，若發現問題也可以討論、調整。

數位身分證試辦一波三折，唯一試辦縣市新竹市昨也表達傾向暫緩試辦，行政院隨後說明，數位身分證要確保資安沒有問題，並且得到國人信賴才會全面推動，已請內政部很快進行溝通，且再次檢視資安是否有可以進一步改善的地方，再評估與確認試辦日期是否延後，「盼內政部不要輕易放棄。」

內政部長徐國勇日前才偕同唐鳳說明數位身分證政策，唐風也背書說，安全方面七代卡比六代卡好，且版面很清爽，個資更簡化，不會洩漏別人個資，加密保護、防偽等級也提升；資安測試則分為試辦區域與資安團隊利用測試卡測試並行。

如今政策推動再遇困難，唐鳳機要秘書黃子維則表示，外界對於數位身分證疑慮不少，目前的相關說明確實也無法完全澄清疑慮，不過，資安測試就是要發現問題、解決問題，進而消除疑慮，如果真的碰上問題，可以再集思廣益看怎麼解決，應讓測試先行，如有任何狀況也可做具體改進。

黃子維說，相信測試後可以排除疑慮，這也是政策施行前一個過程，有問題都可以調整，測試最重要就是解決問題、釋疑，讓國人安心。

黃子維也表示，內政部推出數位身分證政策，資安這塊因是唐鳳專長，院長蘇貞昌與部長徐國勇都曾請政委提供協助，政委也欣然接受在其專長部分提供協助，就像直播釋疑，政委也是在徐國勇邀請下即刻答應，著手安排時間，事前也與徐國勇討論如何在直播上讓政策說明更完整、更多面向釋疑，未來內政部若有相關安排，在政委能力範圍內也絕對願意幫忙。