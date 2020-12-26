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數位身分證換發生變？徐國勇：大家沒疑慮後再處理

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈。記者徐偉真/攝影
獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈。記者徐偉真/攝影

新竹市政府昨天宣布傾向暫緩試辦換發數位身分證，各界關心是否影響換發期程；內政部徐國勇今天表示，會進一步繼續處理，「大家沒有疑慮後再處理」，他昨天也去中央印製廠看卡片印製過程，都很縝密、完整，對於外界的資安疑慮，內政部會做好。

徐國勇上午出席獅子會活動，獅子會捐贈一台消防災情勘查車，徐國勇代表授贈；徐國勇說，獅子會捐很多車輛，後續還有人要捐，給各單位救難。

徐國勇說，數位身分證是行政院重大政策，內政部會依據行政院指示做相關處理，之後會進一步處理，他昨天到中央印製廠看卡片印製過程，都很縝密、完整，他日前也和行政院政務委員唐鳳直播向大家解釋，唐鳳是資安專家，大家都能信任她。

徐國勇說，會再一步步處理，大家沒有疑慮以後繼續再處理，媒體追問明年換發期程是否不變，他說會再溝通，而新竹昨天宣布傾向暫緩前是否先和內政部溝通？徐國勇說會再溝通，做更好的方法，讓大家對數位身分證的發行能放心，另外有人追問資安疑慮，徐國勇說該做的會做好。

獅子會獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈，徐國勇授贈後上車發動車子。記者徐偉真/攝影
獅子會獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈，徐國勇授贈後上車發動車子。記者徐偉真/攝影
獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈。記者徐偉真/攝影
獅子會捐贈消防勘災車，內政部長徐國勇授贈。記者徐偉真/攝影

徐國勇 內政部 行政院

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