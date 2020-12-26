北市民調第三勢力警訊 整合都難贏還登上最討厭第二名

新台灣國策智庫昨天公布台北市長選舉最新民調，國民黨立委蔣萬安獨強，在各種對戰組合皆勝出；第三勢力陣營則民調低迷，不僅現任副市長黃珊珊支持度僅在15％上下，同屬第三勢力的時代力量前黨主席黃國昌更是登上市民最討厭人選第二名，未來第三勢力要延續在北市執政，挑戰不小。

根據民調顯示，衛福部長陳時中、立委吳思瑤、高嘉瑜、蔣萬安、黃珊珊、台北市議員羅智強、前立委黃國昌、前高雄市長韓國瑜和民進黨智庫副執行長吳怡農等9人，其中台北市民最喜歡的人選前兩名，依序為29.2%喜歡蔣萬安、24.5%陳時中；市民最討厭的前兩名，分別為37.8%討厭韓國瑜、10.9%討厭黃國昌。

再細究台北市民的政治人物喜好，國民黨的支持者最喜歡蔣萬安的比例較高，而民進黨、時代力量、台灣基進的支持者最喜歡陳時中的比例較高。另一方面，國民黨的支持者討厭黃國昌的比例較高，而民進黨、民眾黨、時代力量、台灣基進的支持者討厭韓國瑜的比例較高。

據了解，民眾黨去年創黨之初，就有與黃國昌合作2022台北市長選戰的傳聞，但因時力、民眾黨彼此芥蒂太深，還沒正式談就告吹；如今時空環境已改變，合作都難贏的第三勢力，2022在北市將面臨更嚴峻選票考驗。