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表姊夫接最高行政法院院長 府：總統尊重司法院決定
蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，引起社會關注，總統府今表示，相關人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。
最高行政法院院長藍獻林即將退休，總統府昨公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，只不過，吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，這次人事案被法界戲稱是「用膝蓋想也知道」。
蔡總統今上午出席「2020年度法學會議暨第50屆會員大會」，會前面對媒體詢問並未停下腳步回應。總統府發言人張惇涵隨後表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。
張惇涵說，新任的最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。
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