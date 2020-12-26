立法院通過開放美豬 孫大千揪蔡英文臉書談話7個矛盾
立法院前天通過進一步開放美豬的九項行政命令，蔡英文總統前晚透過臉書表示，開放市場的決定，將會是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵決定。
對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，最厲害的騙術，就是可以把謊話說的像實話一樣真誠。明明在對人民鬼扯唬爛，買空賣空，卻可以寫得問心無愧，義正詞嚴，不去做詐騙集團實在可惜了。孫大千還指蔡英文談話中的7個矛盾。
孫大千說，第一，開放美牛美豬進口，原本就是台美兩國之間的事，為什麼總是要扯到國際經貿呢？
第二，過去禁止美牛美豬進口，台灣就沒有走向世界嗎？全球有一大堆國家仍然堅持禁止開放的立場，他們就沒有在世界走跳了嗎？
第三，台灣有一大堆市場可以對外逐步開放，為什麼偏偏要台灣人民硬吞萊豬呢？
第四，就算有了國際認定的標準，民進黨過去擔任在野黨時，什麼時候公開表態支持美牛美豬進口了呢？
第五，2013年3月台美貿易談判傳出可能開放美牛美豬進口，民進黨抗議表示，一旦開放瘦肉精的豬肉進口將會影響國民健康，絕對不能開放進口，否則誓死抵抗，一定要求總統下台。這段往事，蔡英文是忘記了，還是故意不想起來？
第六，民進黨為了怕得罪美國，連公開標示萊劑都不敢，憑什麼保障台灣人民「有充分的選擇自由，也能夠吃得安心」？
第七，犧牲了人民的健康食安，是哪一個國際輿論給了台灣很好的反應？美國各界又更積極的促進了什麼台美經濟的合作呢？是見到鬼了嗎？
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