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民法成年修為18歲 呂秋遠：投票仍要20歲因是憲法規定

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
立法院昨天通過民法修正案，民國18年制訂民法以後，暌違91年，成年的年齡從20歲降到18歲。本報資料照片
立法院昨天通過民法修正案，民國18年制訂民法以後，暌違91年，成年的年齡從20歲降到18歲。本報資料照片

立法院昨天通過民法修正案，民國18年制訂民法以後，暌違91年，成年的年齡從20歲降到18歲。律師呂秋遠在臉書表示，為了減少衝擊，還特別要求在112年1月1日才正式實施。法律上的意義，就是18歲以後有完全的行為能力。

他說，公民權利，特別是投票，還是要20歲才行，因為這是憲法規定，沒有修憲，18歲還是只能有公民投票，不能對總統、立委、市長、議員投票。男女平等，所以往後結婚與訂婚的合法年齡，不論男女都是18歲與17歲，不再有性別上的差異。

他還列舉落實到生活上的情形，包括自民國112年開始，孩子到了18歲，付學費、給零用錢、供吃住等等，就不再是義務。刑法上，18歲就要負完全責任，但民法卻是20歲才有行為能力的矛盾狀況終於解決。以前如果19歲犯刑法，就是成年犯，但家長要負連帶賠償責任的這種荒謬情況，再也不會出現。

呂秋遠說，在112年以前離婚的家長，還是得養孩子到20歲，「不要明天就不付扶養費了，不然會被強制執行」。112年以前，還是20歲成年，所以明天不要就把18歲的孩子趕出家門，不然社工很快就會找上門。過2年以後，18歲就可以結婚了，但請不要大驚小怪。通常18歲就願意結婚，都要有莫名的勇氣，要敬佩自己的孩子，竟然這麼勇敢。

他說，往後18歲就可以擔任寵物的飼主，不用再掛爸媽的名義了。高中畢業以後，就得要想想自己的未來，不要老是想著爸媽有給錢照顧的義務，得到權利，也得要承擔責任，這是相對的。修改以後，可能沒幾年可以用「爸媽」的姿態教育孩子了，所以好好與孩子相處儘早培養孩子的謀生能力，讓孩子可以擔起責任。「別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝」。

結婚 投票

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