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蔡英文變「蔡皇帝」？ 亞洲周刊批蔡英文獨裁

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）《亞洲周刊》在臉書公布了一張封面圖片，圖中蔡英文身穿龍袍。封面專題為“台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象”，媒體發表長文，指出現今的民進黨政府被該黨創黨元老批評，越來越像戒嚴時期的國民黨。蔡英文變成新威權主義的領袖。文章援引東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒的批評說：“全面執政，換來的是民選皇帝……行政專斷、立法唯諾、司法應聲。”

文章還以中天新聞台不予換照為例子，認為事件展現了台灣言論和自由空間縮小。曾在中天主持節目的台灣新聞名嘴陳文茜表示：“這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家裡頭，台灣是第一，甚至走在香港前面。”

另外，反對從美國進口萊克多巴胺豬肉的醫師蘇偉碩遭食藥署告發，被警察局要求到案說明。文章認為，蔡政府為了壓制反對聲浪﹐開始用“查水表”的手段。“查水表”指警察無故調查某人，或者政府干預言論。

一位不願具名的中央研究院院士接受亞洲周刊訪問時提到蔡英文提倡的“反滲透法”，表示法案：“在我們看很荒唐﹐因為太模糊了﹐完全可以做莫須有的指控……”。這名學者一度不願接受采訪，因為“現在批評政府會惹上麻煩，包括媒體在內…我不是跟你開玩笑，說不定哪一天你們亞洲周刊也會被查水表”。

面對種種指責，民進黨作出回應。《自由時報》報道，民進黨發言人顏若芳表示，相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導，長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的《亞洲周刊》封面所影射的訊息，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

顏若芳說，《亞洲周刊》過去就有很大爭議，不僅立場親共、專為北京政府喉舌，更把港警當作是2019年的風雲人物，極力打壓香港民主，對於這種把港警鎮壓反送中運動的照片當成封面之媒體，毫無評論的價值。

時事周刊《亞洲周刊》創辦於1987年，在香港編輯發行。

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本文章由德國之聲授權提供】

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