外交部：外媒來台駐點趨勢成正成長 今年新增34人來台
外交部今天表示，今年以來在外交部協助下，國際媒體進駐我國趨勢成正成長，至今天為止，新增34名外媒記者來台駐點。
外交部表示，台灣是自由民主燈塔，向來尊重新聞自由等普世價值，新聞自由度也屢獲美國「自由之家」（Freedom House）評比為「自由國家」，外交部至今登記有案的駐台外媒已達71家國際媒體，共計124名外媒記者。
外交部表示，自從今年3月中國限縮並拒發國際媒體記者工作證開始，外交部便在第一時間歡迎國際媒體來台駐點，並積極提供相關協助，今年以來國際媒體進駐我國趨勢呈正成長，至今天為止，已新增18家國際媒體的27名外媒記者來台，另外原已有駐台的媒體又再增加7名記者，共計34名外媒記者來台駐點，包括美國媒體21人、英國媒體2人、德國媒體1人、瑞士媒體1人、澳洲媒體1人、法國媒體4人、新加坡媒體3人、卡達媒體1人，顯示鼓勵外媒記者來台駐點的政策展現具體成果。
外交部表示，樂意看到更多國際媒體選擇台灣作為記者派駐點，並將持續與駐台外媒保持良好互動關係，秉持專業積極提供相關新聞服務，協助國際媒體在台順利從事採訪工作，提升台灣國際能見度。
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