亞洲週刊聲明：蔡英文總統與民進黨不應抹紅

最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相。民進黨發言人顏若芳說，這個媒體過去就有很大爭議，不僅立場親共，專為北京政府喉舌，更把港警當作2019風雲人物，極力打壓香港民主。對於這種把港警鎮壓反送中運動的照片當封面的媒體，毫無評論的價值。

亞洲周刊今晚發出四點聲明回應：

一、本期亞洲周刊的封面故事《台灣民選獨裁幕後-綠營新威權主義現象》，是採訪民進黨內部的看法，引述創黨元老張俊宏、林正杰、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等看法，反映台灣大部份民意，顯示各方對台灣民選領袖走向獨裁的憂慮。蔡英文總統與民進黨不應借「抹紅」亞洲周刊來否定台灣的主流民意。

二、台灣主流民意對於萊豬肉與美牛事件，都感到焦慮，民進黨政府一意孤行，對反萊豬的醫師蘇偉碩「查水表」，對台大教授蘇宏達臉書上的發言，出動警方約談，都製造寒蟬效應。亞洲周刊作為國際媒體，對這些攸關言論自由的大事，都有責任詳細報道與評論。

三、亞洲周刊支持香港民主發展，但反對打砸搶的「攬炒」與「私了」，因此對於挺身反擊黑色暴徒的香港警察都予高度肯定，並選為2019的年度風雲人物，反映香港的主流民意，也見證香港局面回復穩定，也符合台灣的利益。民進黨對此加以攻擊，正暴露它背後支持香港動亂的意圖。

四、台灣不少輿論憂慮亞洲周刊會步中天新聞台的後塵被「查水表」，記者在發表前夜被法界人士警告可能會面對被修理的後果，但亞洲周刊秉承當年支持台灣黨外運動的立場，不容記者內心還有一個小警總，毅然發表，顯示亞洲周刊堅持新聞自由的信念，期望民進黨政府不要破壞台灣解嚴以來歷屆政府對保衛言論自由的決心與努力，也要保護國際媒體對台灣政治評論的自由與權利。