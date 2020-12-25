不只萊豬 當年同婚、國土計畫法 這些高人氣立委也跑票

立法院昨針對開放萊豬相關法令進行表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌3人棄權跑票，將面臨黨紀處分。過去重大爭議法案表決時，藍綠兩大黨都有高人氣立委跑票，近兩年最受矚目的，是去年同婚專法表決，當時綠營立委有13人跑票，藍營也有7人跑票。

不只萊豬、同婚修法表決有人跑票，擁有高人氣的民進黨立委高嘉瑜，在今年3月立院表決「國土計畫法修正草案」一讀付委提案時，未遵守民進黨團大會要求「反對」退回草案的「一致性投票」決議，投下「贊成」票。事後民進黨祭出黨紀，罰高嘉瑜1萬元。

比較兩黨的作法，去年在同婚專法草案投下贊成票的國民黨立委林奕華表示，「我們比較幸運，沒有黨紀處分，黨部的立場是尊重黨團自主。」