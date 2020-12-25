快訊

宜蘭羅東民宅火警 傳人員受困搶救中

中職／沒有掐脖子動作 陳江和認「動手就是不對」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長

聯合報 / 記者王宏舜賴佩璇／台北即時報導
最高行政法院庭長吳明鴻由接任院長。吳表示，被任命後工作責任重大，以後會加緊努力、加強，倘若外界認為最高行政法院已經有努力，接下來還會更加努力。圖／本報資料照
最高行政法院庭長吳明鴻由接任院長。吳表示，被任命後工作責任重大，以後會加緊努力、加強，倘若外界認為最高行政法院已經有努力，接下來還會更加努力。圖／本報資料照

「三終審」之一的最高行政法院院長藍獻林將退職，總統今特任最高行政法院法官兼庭長吳明鴻接任，12月31日生效。

吳明鴻今年67歲，為政治大學法律系學士、地政系碩士，是法務部司法官訓練所司法官班第18期結業。吳歷任新竹、台北地檢署檢察官與桃園、板橋、新竹、台北地院士林分院（改制前）法官兼庭長，也當過台灣高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、台中、台北高等行政法院法官兼院長。

藍獻林學經歷均佳，曾被最高行政法院推薦擔任大法官。據了解，總統府和司法院長許宗力討論後，確定由吳明鴻接任。

吳妻是總統蔡英文表姊林美珠，因是基層文官出身，資歷完整，2016年520獲行政院長林全延攬為政務委員，2017年2月轉任勞動部長，直到2018年2月因病請辭卸任。

司法院 新竹 行政院

延伸閱讀

蔡英文出席「體育推手獎」表揚典禮

羽球／首次進婚紗店、接主持棒 白馭珀還送總統簽名球

體育推手表揚典禮白馭珀扛主持 總統蔡英文親臨頒獎

影／擋不住萊豬 賴士葆向人民鞠躬道歉：沒辦法贏

相關新聞

立院三讀！民法下修成年至18歲 2023年元旦新制上路

歷經91年規範，民法今跨出重要一步。立院下午三讀通過民法修正案，確定將公民權年齡由現行20歲下修為18歲，而訂、結婚年齡...

不只萊豬 當年同婚、國土計畫法 這些高人氣立委也跑票

立法院昨針對開放萊豬相關法令進行表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌3人棄權跑票，將面臨黨紀處分。過去重大爭議法案表決...

新竹暫緩試辦數位身分證換發 內政部：持續溝通

新竹市政府今天表示傾向暫緩試辦數位身分證申請換發；內政部今天表示，會持續和新竹市政府溝通取得共識。

蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長

「三終審」之一的最高行政法院院長藍獻林將退職，總統今特任最高行政法院法官兼庭長吳明鴻接任，12月31日生效...

【專家之眼】不對行憲紀念慎重其事的政府 會守憲嗎？

在疫情與萊豬新聞滿天飛的當下，多數人大概忘了今天是行憲紀念日了。根據西方學理，憲法是國家根本大法，也是限制政府權力之人權...

民法成年下修 民進黨：持續推動修憲爭取18歲公民權

立法院稍早三讀通過「民法部分條文修正草案」，將成年年齡自20歲下修為18歲，民進黨表示，「我們相信，這只是第一步」，未來...

自訂超高標連署門檻 羅智強宣示罷免吳思瑤3行動綱領

民進黨在立院強推開放含萊克多巴胺美豬行政命令過關，引發民間反彈，罷免挺萊立委聲音四起。國民黨革實院院長羅智強也發動罷免「...

地方萊劑零檢出牴觸行政命令 蘇揆：會做規範宣示

萊豬9項行政命令全數通過准予備查，明年元旦起實施。不過，部分縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出的規定與行政命令有所牴觸。行...

台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏

下屆台北市長誰最有勝算？新台灣國策智庫上午公布最新民調，衛福部長陳時中是目前綠營支持度最高的人選，國民黨則是立委蔣萬安，...

范瑋琪再為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒有放在心上

藝人范瑋琪今年初不滿口罩禁止出口政策，臉書怒轟行政院長蘇貞昌是「狗官」，但昨再度致歉，甚至說「沒有一天不在懊悔裡」。蘇貞...

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

民進黨立委鄭運鵬今天在臉書表示，最近連續幾件批評自己的小事，都指向「你要選市長，就要怎麼樣，但用選舉威脅桃園勇者鄭運鵬幹...

消防特考洩題 監察院彈劾警大教授沈子勝

監察院今天表示，警大教授沈子勝利用二〇一八年擔任三等消防警察特考消防組典試委員兼召集人機會，洩題給警大消防系學生；審查會...

熱門新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

柯文哲批機師足跡一謊要用十個掩蓋 陳時中：他在講他自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。