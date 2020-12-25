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蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長
「三終審」之一的最高行政法院院長藍獻林將退職，總統今特任最高行政法院法官兼庭長吳明鴻接任，12月31日生效。
吳明鴻今年67歲，為政治大學法律系學士、地政系碩士，是法務部司法官訓練所司法官班第18期結業。吳歷任新竹、台北地檢署檢察官與桃園、板橋、新竹、台北地院士林分院（改制前）法官兼庭長，也當過台灣高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、台中、台北高等行政法院法官兼院長。
藍獻林學經歷均佳，曾被最高行政法院推薦擔任大法官。據了解，總統府和司法院長許宗力討論後，確定由吳明鴻接任。
吳妻是總統蔡英文表姊林美珠，因是基層文官出身，資歷完整，2016年520獲行政院長林全延攬為政務委員，2017年2月轉任勞動部長，直到2018年2月因病請辭卸任。
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