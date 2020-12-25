【專家之眼】不對行憲紀念慎重其事的政府 會守憲嗎？

在疫情與萊豬新聞滿天飛的當下，多數人大概忘了今天是行憲紀念日了。根據西方學理，憲法是國家根本大法，也是限制政府權力之人權保障書。在台灣，更是成了對內凝聚人心的公民民族主義、或者對兩岸維持和平的重要基礎。理論上，再怎麼重視都不為過。但遺憾的是，現在政府，乃至於重要反對黨都沒有辦理宣示憲法慎重性的紀念活動。對如此價值輕忽的國家，我們怎麼能相信政客會守憲護憲？而憲法這麼容易被忽略，又不禁讓人懷疑，我們吵修憲的意義除了讓政客算計之外，是否真有尊重憲政體制的文化內含其中？

很多人對中華民國憲法是一知半解的，甚至連法界人士也是如此。這不意外，我們輕忽憲法教育多年，政客想幹嘛比較方便，這是朝野乃至於知識界的共業。在此情況下，談論修憲議題恐怕很不實際。過去試圖摧毀我國憲法價值的說法，主要出自於主張制憲若干人，他們主張制憲之初，這個憲法就有問題，因此連修憲都無法改好。限於篇幅，本文無法討論五權與三權優劣問題，僅能從事實部分，簡要說明幾個常被誤解之處。

首先，現行中華民國憲法制訂時，台灣是有派代表參與的。根據1947年南京國大秘書處出版的《國民大會實錄》(以下簡稱《實錄》)，乃至於台灣省行政長官公署出版品，都指出台灣省選出了18名制憲國民大會代表參與制憲。這些代表產生方式有兩種，一種是職業團體代表，另種名額超過一半，是省臨時參議會選出的地方代表，而那些省臨時參議會議員，則是由各縣市議會議員間接選舉產生，各縣市議員才是由台灣人民直選產生。

有人主張，制憲代表人數過少、有部分選舉過程有瑕疵、或指這些人只是去做儀式性訪問，因此不能代表台灣人民。假設這些批評是認真的，我們可以說美國總統選舉人團也不能代表美國人民了；而美國制憲是由北美13州代表完成，但當時制訂時，邦聯議會並未授與他們制定憲法的權力，即便會後由13個州的州議會通過，但那些州議會議員只有白人男性，並無黑奴與女性的參與。

要說瑕疵，很多國家制憲當下政治條件不足，中華民國不是唯一一個，台省代表相對而言還是有正當性的；至於在《實錄》中，台灣省代表在制憲大會裡有發言、提案、參與表決記錄。這算不算是有實際參與制憲大業？可以留給大家評斷。

其次，我國憲法是否有不合時宜部份？該憲法於1947年為當時全中國量身訂製，確實有些法條不合今日發展。然而，經過民主化開始後的七次增修與大法官解釋，所謂不合部分早就已經修改了。單就人權條文落伍情況來說，可以看看美法等民主憲法表現如何：美國憲法對人民權利保障部份主要出現於憲法增修條文1到9條，而我憲法從第7條至第22條所列舉的人權恐怕過之，至於1958年的法國第五共和憲法根本沒有列出人權條款，就在〈序言〉裡意思幾句：法國人民莊嚴宣告，他們熱愛1789年的《人和公民的權利宣言》所規定的，並由1946年憲法序言所確認和補充的人權和國家主權的原則。

我們當然瞭解，上述瑕疵並無礙於他們國家的人權是否伸張。部分制憲主張者恐怕未認真想過這些問題，其目的只是在創造一種新國家的意義。我們對於憲法認識的錯誤，可以透過事實釐清，但如果意不在此，那就沒辦法了。

此外，說我國憲法是兩岸維持和平的基礎之一，是因為2012年，中共總書記胡錦濤說過「…大陸和台灣同屬一個中國的事實沒有改變。確認這一事實，符合兩岸現行規定，應該是雙方都可以做到的。」甚至今年1月，中共國台辦發言人馬曉光仍說「…兩岸關係改善和發展的基礎是堅持體現一個中國原則的『九二共識』，這個共識是源自於雙方各自規定，不是大陸單方面強加於臺灣的。」這個「兩岸現行規定」，在台灣，就是中華民國憲法。

民進黨過去對於中華民國憲法立場是曖昧的。在野的時候談公民民族主義，說認同中華民國憲法者即為我國公民，這是團結大家奪取政權的時刻，執政後這個政府是在分裂還是團結人民？可受公評；而在就職典禮時面對憲法宣示，卻連國號都能改了，社會批評的聲音卻極微弱。憲法這個西方產物對我們來說究竟是什麼？或許是這個紀念日給我們當代省思的意義。