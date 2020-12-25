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立院三讀！民法下修成年至18歲 2023年元旦新制上路
歷經91年規範，民法今跨出重要一步。立院下午三讀通過民法修正案，確定將公民權年齡由現行20歲下修為18歲，而訂、結婚年齡也納入性別平權概念，男女均要滿17歲方得訂婚，要滿18歲方得結婚，新法自2023年元旦正式施行。
配合將成年年齡下修至18歲，修正案中也刪除「未成年者已結婚者」取得行為能力相關規定，以及「未成年結婚者」應得法定代理人同意等規定。
而為避免新舊法之間執行出現扞格，此次修法也明訂，2023年元旦滿18歲、未滿20歲者，自該年元旦起為成年。而於2023年元旦未滿20歲者，但同日前依法或契約享有的權益，仍得享有至20歲。
而在新制上路前，若「未成年者已結婚者」取得行為能力與「未成年結婚者」屆時仍未滿18歲，仍適用修正施行前規定。
時代力量立委邱顯智表示，今天民法將成年年齡由20歲降到18歲這個重要時刻，是給台灣年輕世代最好的聖誕禮物，把屬於青年的權利還給青年；憲法都要下修公民權年齡到18歲，沒道理18歲青年已要被賦予責任，卻仍無法享有成年權利。
邱顯智說，相關規定已經存在91年，1929年立法時，情況與現在大不相同，世界先進國家早已將成年年齡降至18歲，就連鄰近的日本都在2018年完成改革，台灣這個修法在台灣遲到非常久。
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