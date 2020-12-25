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新竹暫緩試辦數位身分證換發 內政部：持續溝通

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
新式數位身分證（New eID）示意圖。報系資料照
新式數位身分證（New eID）示意圖。報系資料照

新竹市政府今天表示傾向暫緩試辦數位身分證申請換發；內政部今天表示，會持續和新竹市政府溝通取得共識。

內政部原規劃明年將在新北市部分地區、新竹市和澎湖縣小規模試辦數位身分證換發，但新北和澎湖日前取消，只剩新竹參與，新竹市政府今天表示，若中央無法針對資安釋疑，傾向暫緩試辦。

內政部表示，數位身分證相關系統會經過充分的測試後，再啟動小規模試行，並由民眾自願申請換發，同時試行場域也會做好資安驗測，保障試行民眾權益，另試行期間會舉辦賞金獵人活動，完善資安整備工作。

內政部表示，數位身分證是行政院的重大政策，行政院長蘇貞昌曾在立法院表示，一定會經過徹底試驗、消除資安疑慮，才會進行全面換證，內政部將依照行政院指示辦理。

內政部強調，一定會做好資安準備工作，讓大家放心，同時也會持續與新竹市政府進行溝通，取得共識。

新竹 內政部 資安 身分證

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