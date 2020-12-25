民進黨要處分萊豬命令表決跑票立委 國民黨：真好意思

民進黨昨在立院以人數優勢強勢讓9項開放美國萊豬進口行政命令完成備查，元旦開放萊豬成定局。國民黨上午批評，民進黨平安夜送國人萊豬聖誕禮物，除3位立委棄權，其他民進黨只有黨意、上意，不顧民意的萊豬立委已一一現形。

國民黨文傳會主委王育敏點名，行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧說，難道這社會只剩下萊豬？但萊豬攸關每天餐桌上的事情，是民生大事，在蘇巧慧心中人民在乎的萊豬進口大事，竟然只是小事，典型何不食肉糜心態。

此外，王育敏說，民進黨屏東縣立委鍾佳濱說選區從沒遇到養豬業者反映進口萊豬的事，他真的有勤走基層？民進黨立委莊瑞雄稱馬政府開放美國萊牛時國民黨也沒修學校衛生法禁萊牛進校園，但莊難道不知道國小營養午餐以豬肉為主食？

王育敏表示，泛綠59位立委昨天在立院投票贊成開放萊豬進口，各界對這些萊委行徑應要唾棄，但民進黨團卻宣稱要對投棄權票的民進黨立委黨紀處分，民進黨團幹事長鄭運鵬更點名開轟投棄權票的民進黨立委林淑芬，這個黨還有救？

王育敏說，鄭運鵬的做法就是只有服膺黨意，沒有民意，完全忘記自己是桃園市民選出來的立委，他在這件事上應深沉反省，而不是去指責站在民意側的自家立委。國民黨革實院長羅智強也說，林的硬骨顯現鄭的軟骨，鄭還好意思去指責林。

王育敏還提到，昨天萊豬行政命令過關，蔡英文總統在臉書發文也讓民眾拳頭硬了：蔡稱不能同意外界批評民進黨前後不一致，難道蔡要告訴大家，她之前上街頭反毒牛是對的，現在支持開放萊豬也是對的？低估老百姓智商。

王育敏也質疑，「萊豬總統」蔡英文還說民眾對萊劑憂慮漸漸緩解，「這個總統都不看民調的嗎？」現在有高達近七成民眾反對萊豬，這是緩解？「她是不是數學不太好？」

羅智強批評，民進黨以為掌握國家機器、資源、媒體，就可以把黑的說成白的，過去信誓旦旦反毒牛萊豬，現在直接在立院強渡關山；昨天的投票讓萊豬立委現形，每個為萊豬巧辯理由都荒腔走板，這些都是將來民眾目標的指向。