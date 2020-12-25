快訊

印尼女入境有症狀未通報機場人員 居檢期間還自行服藥

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨要處分萊豬命令表決跑票立委 國民黨：真好意思

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨昨在立院以人數優勢強勢讓9項開放美國萊豬進口行政命令完成備查，元旦開放萊豬成定局。國民黨上午批評，民進黨平安夜送國人萊豬聖誕禮物，除3位立委棄權，其他民進黨只有黨意、上意，不顧民意的萊豬立委已一一現形。

國民黨文傳會主委王育敏點名，行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧說，難道這社會只剩下萊豬？但萊豬攸關每天餐桌上的事情，是民生大事，在蘇巧慧心中人民在乎的萊豬進口大事，竟然只是小事，典型何不食肉糜心態。

此外，王育敏說，民進黨屏東縣立委鍾佳濱說選區從沒遇到養豬業者反映進口萊豬的事，他真的有勤走基層？民進黨立委莊瑞雄稱馬政府開放美國萊牛時國民黨也沒修學校衛生法禁萊牛進校園，但莊難道不知道國小營養午餐以豬肉為主食？

王育敏表示，泛綠59位立委昨天在立院投票贊成開放萊豬進口，各界對這些萊委行徑應要唾棄，但民進黨團卻宣稱要對投棄權票的民進黨立委黨紀處分，民進黨團幹事長鄭運鵬更點名開轟投棄權票的民進黨立委林淑芬，這個黨還有救？

王育敏說，鄭運鵬的做法就是只有服膺黨意，沒有民意，完全忘記自己是桃園市民選出來的立委，他在這件事上應深沉反省，而不是去指責站在民意側的自家立委。國民黨革實院長羅智強也說，林的硬骨顯現鄭的軟骨，鄭還好意思去指責林。

王育敏還提到，昨天萊豬行政命令過關，蔡英文總統在臉書發文也讓民眾拳頭硬了：蔡稱不能同意外界批評民進黨前後不一致，難道蔡要告訴大家，她之前上街頭反毒牛是對的，現在支持開放萊豬也是對的？低估老百姓智商。

王育敏也質疑，「萊豬總統」蔡英文還說民眾對萊劑憂慮漸漸緩解，「這個總統都不看民調的嗎？」現在有高達近七成民眾反對萊豬，這是緩解？「她是不是數學不太好？」

羅智強批評，民進黨以為掌握國家機器、資源、媒體，就可以把黑的說成白的，過去信誓旦旦反毒牛萊豬，現在直接在立院強渡關山；昨天的投票讓萊豬立委現形，每個為萊豬巧辯理由都荒腔走板，這些都是將來民眾目標的指向。

美豬 美牛

延伸閱讀

影／國民黨揭萊委 羅智強批鄭運鵬：黑心離譜

自訂超高標連署門檻 羅智強宣示罷免吳思瑤3行動綱領

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

孫大千嗆鄭運鵬被罷免：笨蛋！關鍵是瘦肉精不是韓國瑜

相關新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

立院昨天進行萊豬相關行政命令、表決大戰。媒體人羅友志在臉書貼出一段影片連結表示，民進黨立委余天領國民納稅錢，卻在國會打麻...

蘇偉碩到監察院陳情「政府濫權」 陳菊：有什麼立即迫害？

因反萊豬疑似被政府「查水表」的醫師蘇偉碩今天和中華人權協會來到監察院陳情，要監察院長、國家人權委員會主委陳菊關注這起政府...

影／萊豬元旦進口 侯友宜：中央連人民最卑微請求都做不到

立法院昨日通過開放美國萊豬的九項行政命令，新北市長侯友宜今受訪時表示，總統送了一個「最大、最難過的聖誕禮物」，讓食安更擔...

民進黨批評國民黨反美豬是「為反而反」、「昨是今非」

民進黨發言人顏若芳表示，不論是2012年國民黨要開放含萊劑的美國牛肉，或是今年宣布放寬含萊劑美國牛豬肉，民進黨的態度始終...

民進黨要處分萊豬命令表決跑票立委 國民黨：真好意思

民進黨昨在立院以人數優勢強勢讓9項開放美國萊豬進口行政命令完成備查，元旦開放萊豬成定局。國民黨上午批評，民進黨平安夜送國...

影／國民黨揭萊委 羅智強批鄭運鵬：黑心離譜

國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強今(25)日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨以多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進...

反萊戰役才開始 國民黨衝反萊豬公投、尊重割萊委行動

在民進黨力推下，開放含萊克多巴胺美豬行政命令昨天在立院闖關成功，元旦開放萊豬已成定局。國民黨上午表示，國民黨已經準備好遍...

嘉縣通過食安條例修正案三讀 檢出萊劑最高可罰十萬

含萊克多巴胺美豬下月進口，嘉義縣議會今日上午召開臨時會，藍綠議員一致同意，通過嘉義縣食品安全管理自治條例修訂案三讀，增列...

中央不核定地方自治條例罰則 黃珊珊：各地會天下大亂

台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪，媒體問柯，萊豬將進口，北市自治條例被中央退回、公告無效，是否會申請釋憲？柯文哲說...

民進黨批國民黨公然造假 再次要求公開道歉

對於民進黨昨天質疑國民黨主席江啟臣昨天在立法院國會中公然播放造假影片，後來宣稱造假事情只是「枝微末節」，民進黨今天再次表...

如何處分拒為萊豬背書綠委？ 柯建銘：送黨團紀委會

立法院會昨天進行萊豬相關修法、行政命令表決，合計林淑芬、劉建國、江永昌三位民進黨立委跑票，民進黨團後續懲處受關注。民進黨...

萊豬行政命令通過 經部：替台美BTA注入新動能

立法院萊豬表決大戰落幕，經濟部表示，通過開放萊豬行政命令充分展現台灣重視國際標準的態度以及履行承諾的決心，也有助向國際社...

熱門新聞

9行政命令全通過！ 萊豬明年開放入台

案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

台灣學生在美確診！「每天噴香水」確認嗅覺 揭當地離譜現況

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。