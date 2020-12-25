自訂超高標連署門檻 羅智強宣示罷免吳思瑤3行動綱領

民進黨在立院強推開放含萊克多巴胺美豬行政命令過關，引發民間反彈，罷免挺萊立委聲音四起。國民黨革實院院長羅智強也發動罷免「挺萊」的民進黨立委吳思瑤，目標半年內募集到足以達到罷免票數的68860份連署書，一舉罷免成功。

羅智強表示，萊豬阿姨吳思瑤以「不讓中國得利」的超瞎理由護航萊豬進口，要讓國人、學童吃萊豬，背叛台北市民食安付託，他也是台北市民代，所以決定「認領」罷免吳，等到明年2月1日吳任滿一年就正式啟動第一階段罷免連署書募集。

至於罷免決戰期，羅智強說，募集連署書過程就會知道罷免議題走向往有利或困難走向，若罷免民意已水到渠成，就獨立罷免，不用等到大選併投；若罷免民意還要繼續累積，與2022地方選舉相呼應的時程安排，確實罷免成功機率較高。

羅智強認為，關鍵還是在行動，上午也在臉書發表罷免吳思瑤3大行動綱領：「罷免不容易，人民站出來」、「68860足額連署，必罷吳思瑤」與「明年2月1日啟動連署，不讓中選會挑骨頭」，展現必罷吳的決心。

羅智強說，吳思瑤盤算反萊豬開放後，時間一拖大家就會忘記，他之後會以踏破鐵鞋精神走遍吳所屬選區的55個里，證明給吳看，絕不妥協。

不過畢竟挺萊豬開放立委不只一人，羅智強說，他不會高估自己，罷免也不能只靠一個羅智強，特別是各選區有不同的生態與形式，各地如果有需求必須各自發動，也正因如此，他才選擇與他同是北市民代的民進黨立委吳思瑤做罷免對象。

羅智強表示，罷免應有空戰、陸戰兩個路徑，陸戰部分各地方會有自主團體啟動各地割萊委行動；空戰部分他已成立「我+1反萊豬」粉專平台，目前已有7萬多的粉絲，會蒐集更多反萊豬力量，當各地有罷免行動，這個粉專也會全力支持。

羅智強說，他發動罷免是在「反萊豬」的主訴求下推動，目前各地罷免地方議員案中，萊豬急先鋒桃園市議員王浩宇罷免案對他而言比較指標，至於高雄市議員黃捷遭罷免案，他原則都尊重，但需要借臉書做罷免平台仍可協助。