范瑋琪再為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒有放在心上

藝人范瑋琪今年初不滿口罩禁止出口政策，臉書怒轟行政院長蘇貞昌是「狗官」，但昨再度致歉，甚至說「沒有一天不在懊悔裡」。蘇貞昌今則表示他沒有放在心上，還肯定黑人陳建州在職籃領域的努力。

曾批口罩政策，范瑋琪昨在臉書上表示，當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，因此在私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，她比誰都難受，自己道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡。

蘇貞昌今出席「2020年行政院傑出科技貢獻獎」，會前接受時事提問時表示，當初范小姐因為資訊不足難免有情緒，他並不放在心上，這段期間看到范瑋琪的先生、黑人陳建州在職籃上做了很多努力，他要予以肯定，台灣就是一個國家，從各自崗位上努力，台灣一定會更有力、更美麗，少用攻擊情緒的話語會更增加和諧團結。