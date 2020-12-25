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范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

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范瑋琪再為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒有放在心上

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
范瑋琪深夜發懺悔文。圖／擷取自范瑋琪臉書
范瑋琪深夜發懺悔文。圖／擷取自范瑋琪臉書

藝人范瑋琪今年初不滿口罩禁止出口政策，臉書怒轟行政院蘇貞昌是「狗官」，但昨再度致歉，甚至說「沒有一天不在懊悔裡」。蘇貞昌今則表示他沒有放在心上，還肯定黑人陳建州在職籃領域的努力。

曾批口罩政策，范瑋琪昨在臉書上表示，當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，因此在私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，她比誰都難受，自己道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡。

蘇貞昌今出席「2020年行政院傑出科技貢獻獎」，會前接受時事提問時表示，當初范小姐因為資訊不足難免有情緒，他並不放在心上，這段期間看到范瑋琪的先生、黑人陳建州在職籃上做了很多努力，他要予以肯定，台灣就是一個國家，從各自崗位上努力，台灣一定會更有力、更美麗，少用攻擊情緒的話語會更增加和諧團結。

行政院 口罩 蘇貞昌 范瑋琪

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