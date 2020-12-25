自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

民進黨立委鄭運鵬今天在臉書表示，最近連續幾件批評自己的小事，都指向「你要選市長，就要怎麼樣，但用選舉威脅桃園勇者鄭運鵬幹事長，這招是沒有效的」。

昨天立法院進行萊豬相關修法、行政命令表決，鄭運鵬在臉書表示，「原來，跑票就可以去過聖誕」，引發跑票的綠委林淑芬臉書反擊說，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎」。

鄭運鵬今天表示，參選是為了擔任公職，公職是為了幫助國家前進，所以先國家，次政黨，再個人，一向是自己的優先順序。鄭說，有利國家，而不利民進黨，會勸民進黨要修正；有利民進黨，不利於鄭運鵬，就調整自己，支持蔡總統這個階段擴大開放美豬美牛的政策，也就是這麼簡單的判斷，因為有利台灣走出國際。

鄭運鵬說，有些政界人士、把自己視為對手的人，最近開始拿參選桃園市長來指指點點，不過自己是不吃這一套的，「要不要參選還不是當務之急，我也不急著決定」。