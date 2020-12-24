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消防特考洩題 監察院彈劾警大教授沈子勝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
消防特考洩題事件，監察院彈劾警大教授沈子勝。圖／本報系資料照
消防特考洩題事件，監察院彈劾警大教授沈子勝。圖／本報系資料照

監察院今天表示，警大教授沈子勝利用二〇一八年擔任三等消防警察特考消防組典試委員兼召集人機會，洩題給警大消防系學生；審查會以十二票全數通過監委趙永清、王麗珍所提的彈劾案，後續將移送懲戒法院審理。

查案監委表示，沈子勝曾任警大教授兼消防系主任，並經考選部遴選為二〇一八年三等消防警察特考消防組的典試委員兼召集人，卻藉由國家考試機關所賦予選拔人才的權力，在獲悉三等消防警察特考試題後，隨即集合警大消防系第八十三期應屆畢業生及還沒通過考試的同系考生，向他們洩漏審題時所記下的試題重點。

查案監委指出，沈子勝已違反典試法第卅一條、公務員服務法第一條及第四條第一項規定，核有公務員懲戒法第二條規定的應受懲戒事由及懲戒必要，違失情節明確且重大。

查案監委表示，考選部已經在今年十月卅一日重新舉行考試，考試對象為二〇一八年三等消防警察特考舉行前，直接或間接得知該次考試試題重點並被撤銷考試及格資格者，以及這次考試全程到考未獲錄取者，共計四七七名；依據相關統計資料顯示，重考前後警大當期應屆畢業生錄取率有所降低，原已錄取的考生，先前考取所任的公務年資等都不予採計，影響層面廣大。

查案監委指出，為杜絕警察特考舞弊事端，監院建議考選部警察特考應朝向題庫建置化，特別是針對曾發生洩題的考科，優先規畫建立題庫時程，並加強典試、試務人員保密宣導等，以維護憲法保障人民公平應考權利，及國家考試選拔人才的公正性與公信力。

監察院

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