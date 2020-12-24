用科技發假訊息惡劣 徐巧芯嗆蘇貞昌「團隊經歷豐富」

國民黨台北市議員徐巧芯昨天在臉書公布資料，案765機師除了去天母，還去了許多地點，抨擊疫情指揮中心，刻意隱匿疫情。對此，行政院長蘇貞昌今天受訪指出，希望任何個人不要任意而為，以至於亂了套，希望不要運用現代科技發布假訊息，「這是非常惡劣的事情」。

對此，徐巧芯今在臉書回擊，有一個騙神仔AKA行政院長蘇貞昌，跑出來補刀，但明明這兩天以上所有訊息都已證明她所言屬實，不是假訊息，「反倒是，蘇貞昌院長說真訊息是假訊息，才是假訊息」，騙神院長團隊的假消息經歷豐富，望塵莫及。

徐巧芯說，比方說子弟兵擅長領公帑卻在當網軍做圖卡，比方說子弟兵丁怡銘沒查證誣指店家用萊牛，又比方說信功肉品沒支持開放萊豬蘇貞昌卻說他們他們挺政府，或者說丁怡銘報統編是最後一次結果自己也跑去報被抓到。

徐巧芯指出，蘇這種做法或許跟騙神經歷比起來可能是小菜一碟，但仍然是相當惡劣的。口口聲聲說要消滅假消息的人，講的不清不楚，反倒變成散播假訊息的人。她怎麼看蘇貞昌都是指揮中心的豬隊友，出來撿尾刀失敗。