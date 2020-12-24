川普否決含友台國防授權法案 外交部持續關注後續發展
內容包括挺台抗中聲明的美國2021年國防授權法案，23日遭到美國總統川普行使否決權退回眾議院；外交部發言人歐江安今天表示，白宮聲明提到川普基於希望改軍事設施名稱等考量行使否決權，外交部會持續關注後續發展。
美國聯邦參眾兩院8日與11日分別表決通過2021財政年度國防授權法案，法案11日送到白宮，川普曾多次透過推特表達將否決，法案送抵白宮10天後，川普23日正式行使否決權，將法案退回提案的眾議院。
法案重申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防衛的力量，國會確認「台灣關係法」與「六項保證」為美台關係的基石、國務卿必須提交對台軍售年度簡報、建立美台醫療安全夥伴關係，及保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。
歐江安今天在外交部例行記者會上回覆媒體提問時表示，法案中有多項友台內容， 彰顯美國國會兩黨對台灣的一致支持，外交部表達誠摯感謝。
歐江安說，外交部有注意到白宮發布的聲明，提到考量法案內容，例如沒有廢除傳播內容端正法、希望改軍事設施名稱等國內考量，川普基於上述考量行使否決權，退回國會重審，外交部會持續密切關注法案後續發展，包括國會是否再度表決，也持續和美國行政立法部門各方保持密切聯繫，穩健深化台美安全合作夥伴關係。
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