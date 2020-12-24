川普否決含友台國防授權法案 外交部持續關注後續發展

醫師蘇偉碩因為反萊豬言論，遭衛福部大動作提告，引發喧然大波。21日面對蔣萬安的質詢，不斷追問到底是誰決定要告發蘇偉碩，陳時中才坦承是他做出的決定，但反觀前行政院發言人丁怡銘誣指業者使用萊牛，卻不見如此大動作告發，挨批是「選擇性告發」。蘇偉碩事後承認自己引用的數據有誤，從當初指稱萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，更正為0.25倍，衛福部仍堅持告發，表示會尊重最後司法機關的處置。

2020-12-24 10:50