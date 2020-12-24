財產申報 陳菊3個半月繳清近千萬元房貸

監察院今天公布最新一期財產申報。監察院長陳菊本次申報登記日期為9月1日，申報有存款704萬餘元，和今年5月20日卸任總統府秘書長時的申報資料相比，977萬餘元的房貸經過3個半月已全數還清。

陳菊本次財產申報包括位於宜蘭縣三星鄉、高雄市苓雅區的土地3筆；位於高雄市苓雅區的建物1筆，和上回申報紀錄申報並無不同；但上回申報有存款1400萬餘元、台銀受託信託財產專戶4萬2887元，另有房貸977萬8637元；時隔3個半月，陳菊此次申報存款704萬餘元、台銀受託信託財產專戶1萬7526元，房貸已經全數還清。

駐美代表蕭美琴申報有土地2筆、建物12筆，存款1218萬餘元，及264萬餘元的房貸，另有價證券555萬5584元、保險5張。