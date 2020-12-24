快訊

陳時中氣紐籍機師說謊不配合疫調！「兩人每天在一起怎可能忘記」

共軍海外融資踢鐵板？MSCI剔除中概股的影響

本土防疫破功、為萊豬告醫師！陳時中周聲量狂升重回前十

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

醫師蘇偉碩因為反萊豬言論，遭衛福部大動作提告，引發喧然大波。21日面對蔣萬安的質詢，不斷追問到底是誰決定要告發蘇偉碩，陳時中才坦承是他做出的決定，但反觀前行政院發言人丁怡銘誣指業者使用萊牛，卻不見如此大動作告發，挨批是「選擇性告發」。蘇偉碩事後承認自己引用的數據有誤，從當初指稱萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，更正為0.25倍，衛福部仍堅持告發，表示會尊重最後司法機關的處置。


陳時中坦承提告蘇偉碩　本土無確診破功急說明

台灣相對於國外持續失控的新冠肺炎疫情穩定許多，但這樣的情形卻在22日被打破，傳出連續253天無本土病例後的本土感染者，陳時中火速召開記者會說明，並且針對跨年活動防疫升級的部分說明，雖無要求各縣市停辦，但仍然會要求提出相關防疫措施，如主辦單位須提供手部清潔用品，於入口處進行體溫量測及手部消毒，場內也不得販售飲食，且需要落實實名制規定等等。陳時中個人週聲量54,744筆，排名重新站回第4名。

▲陳時中火速召開記者會說明，個人週聲量54,744筆，排名重新快速站回第4名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）


「懸崖勒豬」網路發酵　羅智強率網友出征臉書

針對近期萊豬議題持續延燒，國民黨議員羅智強除了力挺醫師蘇偉碩，20日更主動出擊，在臉書上發起「懸崖勒豬，留言+1」的活動，每天挑選一位支持萊豬的立委，第一位就點名基隆市立委蔡適應，直指他是「護航萊豬最囂張的立委之一」，號召網友到對方臉書留言「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，成功引起大批網友灌爆蔡適應臉書。觀察過去幾週的政治人物聲量排行榜，只要搭上話題都能替個人帶來不少聲量，「懸崖勒豬」的號召本週也順利創造出熱度。羅智強個人週聲量16,395筆，排名第11名；立委蔡適應也因為被出征，個人週聲量12,759筆，排名第13名。

鄭運鵬拿通過同婚專法為例，認為通過開放萊豬與通過同婚專法，都是民進黨應該守住的價值，「這一步必須走出去，守住台灣的需求，以及民進黨的價值」，此番言論遭網友砲轟「拿同婚比萊豬，還真是懶覺比雞腿」。個人週聲量4,959筆，排名第31名。

▲羅智強個人週聲量16,395筆，排名第11名；立委蔡適應被出征排名第13名、鄭運鵬排名第31名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）


統編爭端引發全民獵巫　賴清德無端被捲入

由於網友對前行政院發言人丁怡銘，以及蘇貞昌買漫畫發票打統編的爭端記憶猶新，近日賴清德前往雲林酒醋生活園區參訪後，買了2支台灣米釀威士忌，遭網友發現結帳時打上總統府統編，旋即在地方社團引發討論。

總統府發言人為此立刻解釋，購買地方特產是用於餽贈外賓的公務使用，因此依照規定打上統編，許多網友也留言緩頰「這個還好啦」、「是要贈外賓外交使用又不是私人喝吧」、「如果是送外賓那沒問題吧」。賴清德週聲量12,102筆，排名第14名。

▲賴清德被捲入發票統編爭議，週聲量12,102筆，排名第14名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）


黃偉哲又挨轟　發支票慰問場面猶如頒獎

台南市長黃偉哲因長榮女大聲命案遭網友砲轟後，聲量沉寂多時，最近又因為挨轟快速竄升。日前台南一名護理師遭酒駕撞傷命危，家屬最後選擇拔管放棄治療，黃偉哲特地前往醫院慰問，原先是美意一樁，卻因為他將慰問家屬的百萬善款支票，特地放大做成道具給予，場面頓時猶如頒獎典禮一般，引來大批網友湧入臉書大罵。

image source:翻攝自黃偉哲臉書

不少網友留言「這不是中獎金頒獎，不需要弄那麼大張的支票道具好嗎」、「巨大支票！請問你是在參加綜藝節目頒獎給中獎人嗎」、「大張支票我猛一看還以為是大陸官員作秀」。黃偉哲個人週聲量9,553筆，排名第16名。

▲黃偉哲將慰問家屬的百萬善款支票，特地放大做成道具給予，被網友砲轟。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）


罷韓遊行滿一週年　黃捷罷免案通過將投票

高雄市議員黃捷罷免案18日正式通關，將於明年2日6日舉辦罷免投票，近日剛好碰上罷免前高雄市長韓國瑜「光復高雄」遊行一週年，黃捷也特別在臉書發文回憶，強調自己會繼續緊盯市政，呼籲鳳山市民記得出來投票，反制罷免。

然而前陣子時代力量人頭黨員爭議尚未落幕，由於調查報告指出，有部分入黨申請表來自於黃捷與其團隊，因此就算黃捷已經退黨多時，仍遭時代力量決策會移送檢調，將相關卷證資料送交調查，以釐清相關責任。黃捷週聲量26,202筆，排名第7名。

▲黃捷罷免案第二階段通過，明年即將投票，個人週聲量26,202筆，排名第7名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月16日至2020年12月22日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

傑出的一手？高嘉瑜閨房照曝光後⋯聲量爆衝兩倍、房產砲火分散

牛肉麵風波！丁怡銘惹議週聲量超越陳時中　政治人物爭相吃麵力挺

「NCC撤照中天」單日聲量衝破10萬！反對派砲火蓋過支持方煙花

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


黃捷 萊豬

延伸閱讀

罷免投票在即 黃捷：在地方克盡職守、問心無愧

影／罷免民代案 昔日民代戰友站出來挺黃捷

疑涉時力人頭黨員案被移送檢調 黃捷：尊重

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

相關新聞

2021沒大選 戰公投！價值衝撞的一年國民兩大黨分別如何出招？

牽動美中台關係的美國大選剛結束，又逢中國「十四五」首發年，同時，面對台灣蓄勢待發的公投、勞保與健保即將破產……蔡政府的「後小英時代」如何迎擊？國民黨內部又打算如何改革？

萊豬表決若跑票將被黨紀處分 林淑芬：等一下就知道了

立法院今處理攸關開放美國萊豬進口的九項行政命令，上演表決大戰，民進黨團上午舉行黨團大會，做出決議，若有黨團立委跑票，將祭...

本土防疫破功、為萊豬告醫師！陳時中周聲量狂升重回前十

醫師蘇偉碩因為反萊豬言論，遭衛福部大動作提告，引發喧然大波。21日面對蔣萬安的質詢，不斷追問到底是誰決定要告發蘇偉碩，陳時中才坦承是他做出的決定，但反觀前行政院發言人丁怡銘誣指業者使用萊牛，卻不見如此大動作告發，挨批是「選擇性告發」。蘇偉碩事後承認自己引用的數據有誤，從當初指稱萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，更正為0.25倍，衛福部仍堅持告發，表示會尊重最後司法機關的處置。

吳怡農條款通過 吳未鬆口選主委

民進黨中執會昨天通過修正「黨職人員選舉辦法」，黨主席及縣市、直屬特種黨部主委選舉，如有重大情事，經中執會同意，不受入黨期...

綠委直質疑是中資公司 華藝發聲明駁斥

論文資料庫業者華藝數位，日前遭指控配合中國政治審查，民進黨立委范雲今天在立院質詢時再指控，華藝在中國成立子公司，疑為中資...

遏止盜採砂石 立院初審最高可關7年罰1億元

中共大批抽砂船長期聚集在馬祖南北竿海域，數量多到幾近「圍島」，引發關注。立法院內政委員會今天初審通過「中華民國專屬經濟海...

日本交流協會頒外務大臣表彰 台北市立動物園獲獎

日本台灣交流協會今天舉辦「外務大臣表彰」表彰儀式，台中寶覺禪寺主任委員林善超與台北市立動物園獲頒獎章；日本台灣交流協會泉...

就醫檢驗結果明9時出爐 何志偉：不缺席立院表決

民進黨立委何志偉今天在臉書表示，因為覺得頭暈、喉嚨腫，已自行就醫，並主動篩檢自主隔離，希望結果呈陰性，不要脫累其他人，何...

民進黨北市黨部主委改選 吳怡農呼聲高仍未鬆口

民進黨中執會今天修正通過黨職人員選舉辦法，讓北市黨部主委選舉不受入黨2年限制；北市主委人選，目前呼聲高的新境界智庫副執行...

蔡英文：2020充滿挑戰機會 守護國家力量會愈強

總統兼民進黨主席蔡英文今天說，2020年對台灣來說，是充滿挑戰和機會的一年，台灣用民主防疫的方式，堅守住疫情的防線。她也...

綠通過吳怡農條款 因重大情事選主委不受入黨兩年限制

民進黨今天舉行中執會，再度討論被外界視為「吳怡農條款」的「黨職人員選舉辦法」，幕僚單位建議「黨職人員選舉的被選舉人、選舉...

護食安活動大縮水 江啟臣：防疫優先是國民黨的堅持

昨日出現了235天首度新冠病毒本土病例，國民黨主席江啟臣上午在中常會宣布，國民黨原定今晚的守護食安之夜將取消實體集會，保...

熱門新聞

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

長榮台籍機師道歉「感到羞愧」曝4名空服員、2名飛行員被開除

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

染疫機師足跡中央、地方不同調 徐巧芯PO活動軌跡表：不只去天母

影／為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

紐籍機師被開除了！長榮：紀律委員會一致通過即起生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。