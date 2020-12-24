本土防疫破功、為萊豬告醫師！陳時中周聲量狂升重回前十

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

醫師蘇偉碩因為反萊豬言論，遭衛福部大動作提告，引發喧然大波。21日面對蔣萬安的質詢，不斷追問到底是誰決定要告發蘇偉碩，陳時中才坦承是他做出的決定，但反觀前行政院發言人丁怡銘誣指業者使用萊牛，卻不見如此大動作告發，挨批是「選擇性告發」。蘇偉碩事後承認自己引用的數據有誤，從當初指稱萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，更正為0.25倍，衛福部仍堅持告發，表示會尊重最後司法機關的處置。





陳時中坦承提告蘇偉碩 本土無確診破功急說明

台灣相對於國外持續失控的新冠肺炎疫情穩定許多，但這樣的情形卻在22日被打破，傳出連續253天無本土病例後的本土感染者，陳時中火速召開記者會說明，並且針對跨年活動防疫升級的部分說明，雖無要求各縣市停辦，但仍然會要求提出相關防疫措施，如主辦單位須提供手部清潔用品，於入口處進行體溫量測及手部消毒，場內也不得販售飲食，且需要落實實名制規定等等。陳時中個人週聲量54,744筆，排名重新站回第4名。

▲陳時中火速召開記者會說明，個人週聲量54,744筆，排名重新快速站回第4名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）





「懸崖勒豬」網路發酵 羅智強率網友出征臉書



針對近期萊豬議題持續延燒，國民黨議員羅智強除了力挺醫師蘇偉碩，20日更主動出擊，在臉書上發起「懸崖勒豬，留言+1」的活動，每天挑選一位支持萊豬的立委，第一位就點名基隆市立委蔡適應，直指他是「護航萊豬最囂張的立委之一」，號召網友到對方臉書留言「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，成功引起大批網友灌爆蔡適應臉書。觀察過去幾週的政治人物聲量排行榜，只要搭上話題都能替個人帶來不少聲量，「懸崖勒豬」的號召本週也順利創造出熱度。羅智強個人週聲量16,395筆，排名第11名；立委蔡適應也因為被出征，個人週聲量12,759筆，排名第13名。

鄭運鵬拿通過同婚專法為例，認為通過開放萊豬與通過同婚專法，都是民進黨應該守住的價值，「這一步必須走出去，守住台灣的需求，以及民進黨的價值」，此番言論遭網友砲轟「拿同婚比萊豬，還真是懶覺比雞腿」。個人週聲量4,959筆，排名第31名。

▲羅智強個人週聲量16,395筆，排名第11名；立委蔡適應被出征排名第13名、鄭運鵬排名第31名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）





統編爭端引發全民獵巫 賴清德無端被捲入



由於網友對前行政院發言人丁怡銘，以及蘇貞昌買漫畫發票打統編的爭端記憶猶新，近日賴清德前往雲林酒醋生活園區參訪後，買了2支台灣米釀威士忌，遭網友發現結帳時打上總統府統編，旋即在地方社團引發討論。

總統府發言人為此立刻解釋，購買地方特產是用於餽贈外賓的公務使用，因此依照規定打上統編，許多網友也留言緩頰「這個還好啦」、「是要贈外賓外交使用又不是私人喝吧」、「如果是送外賓那沒問題吧」。賴清德週聲量12,102筆，排名第14名。

▲賴清德被捲入發票統編爭議，週聲量12,102筆，排名第14名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）





黃偉哲又挨轟 發支票慰問場面猶如頒獎

台南市長黃偉哲因長榮女大聲命案遭網友砲轟後，聲量沉寂多時，最近又因為挨轟快速竄升。日前台南一名護理師遭酒駕撞傷命危，家屬最後選擇拔管放棄治療，黃偉哲特地前往醫院慰問，原先是美意一樁，卻因為他將慰問家屬的百萬善款支票，特地放大做成道具給予，場面頓時猶如頒獎典禮一般，引來大批網友湧入臉書大罵。

image source:翻攝自黃偉哲臉書

不少網友留言「這不是中獎金頒獎，不需要弄那麼大張的支票道具好嗎」、「巨大支票！請問你是在參加綜藝節目頒獎給中獎人嗎」、「大張支票我猛一看還以為是大陸官員作秀」。黃偉哲個人週聲量9,553筆，排名第16名。

▲黃偉哲將慰問家屬的百萬善款支票，特地放大做成道具給予，被網友砲轟。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）





罷韓遊行滿一週年 黃捷罷免案通過將投票

高雄市議員黃捷罷免案18日正式通關，將於明年2日6日舉辦罷免投票，近日剛好碰上罷免前高雄市長韓國瑜「光復高雄」遊行一週年，黃捷也特別在臉書發文回憶，強調自己會繼續緊盯市政，呼籲鳳山市民記得出來投票，反制罷免。

然而前陣子時代力量人頭黨員爭議尚未落幕，由於調查報告指出，有部分入黨申請表來自於黃捷與其團隊，因此就算黃捷已經退黨多時，仍遭時代力量決策會移送檢調，將相關卷證資料送交調查，以釐清相關責任。黃捷週聲量26,202筆，排名第7名。

▲黃捷罷免案第二階段通過，明年即將投票，個人週聲量26,202筆，排名第7名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/16~2020/12/22）





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月16日至2020年12月22日。

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