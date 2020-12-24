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綠委直質疑是中資公司 華藝發聲明駁斥

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
華藝平台事件，教育部長潘文忠表示，24日跨部會研商處理機制。圖／本報系資料照
華藝平台事件，教育部長潘文忠表示，24日跨部會研商處理機制。圖／本報系資料照

論文資料庫業者華藝數位，日前遭指控配合中國政治審查，民進黨立委范雲今天在立院質詢時再指控，華藝在中國成立子公司，疑為中資，要求教育部會同陸委會、經濟部確認是否合法。華藝發出聲明稿表示，公司深耕本土雲端數據及出版領域多年，為百分之百台資企業，董監持股佔比66.6％，員工持股佔比6.7％，其他股東佔比26.7％，所有持股方均為台灣的自然人或法人。

華藝指出，針對今天范雲在立法院教育委員會，以質詢方式公開指控懷疑華藝為中資公司，所言為全然不實之錯假訊息，嚴重誤導社會大眾閱聽，已傷害到公司聲譽。

華藝表示，范雲近日十分關心華藝及台灣學術出口中國的相關議題，卻在未向該公司查證的情況下，即草率於立法院提出質詢，深表遺憾；華藝溝通大門敞開，樂意隨時與范委員直接溝通，期盼范雲未來能夠針對質詢素材加以詳查，避免造成不必要的誤解，傷害產業界的發展。

范雲 立法院 教育部

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