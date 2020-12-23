遏止盜採砂石 立院初審最高可關7年罰1億元

中共大批抽砂船長期聚集在馬祖南北竿海域，數量多到幾近「圍島」，引發關注。立法院內政委員會今天初審通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條條文修正草案，明定未經許可盜採專屬經濟海域砂石，最高可處7年有期徒刑，併科1億元罰金。

據馬祖當地居民反映，中共抽砂船盜採砂石狀況至少已3年，一開始在東莒、西莒鄰近海域，現已拓展到南竿海域，甚至有往北竿海域蔓延的趨勢，有時數量多到幾近「圍島」。雖經海巡強力取締，將抽砂船阻絕在我方6000公尺禁限制水域外，但抽砂行為已嚴重影響馬祖生態危機。

民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，根據海巡署統計，今年到11月，共驅離中共抽砂船達3969艘次，取締的力道雖比往年加強，但也看到中共抽砂船的數量十分驚人。海巡署長莊慶達答詢表示，今年驅離3969艘次陸籍抽砂船，已經耗費6億元的油料費成本。

為有效嚇阻中國抽砂船的不法行為，內政委員會今初審通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」相關條文，增訂未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，處1年以上、7年以下徒刑，得併科1億元以下罰金。

現行針對沒收的犯罪用船舶或其他機械設備，一般實務上採取拍賣或變價方式執行。由於相關犯罪工具噸數巨大、難以保管，草案也明定，供犯罪用的船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，可視個案情節需要拍賣或變賣，但若沒收物有利於公務使用，可專案報准無償留供公用，也可捐做公益及教學使用等其他處置。