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日本交流協會頒外務大臣表彰 台北市立動物園獲獎

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
日本駐台代表泉裕泰(右)頒獎給台中寶覺禪寺主任委員林善超。記者徐偉真／攝影
日本駐台代表泉裕泰(右)頒獎給台中寶覺禪寺主任委員林善超。記者徐偉真／攝影

日本台灣交流協會今天舉辦「外務大臣表彰」表彰儀式，台中寶覺禪寺主任委員林善超與台北市立動物園獲頒獎章；日本台灣交流協會泉裕泰表示，對於獲獎者長期以來致力於建立日本台灣間的情誼，他表示非常感謝。

交流協會今天在代表官邸舉辦表彰儀式，泉裕泰表示，外務大臣表彰是由外務大臣表揚長年對於促進和日本的友好關係具有貢獻的個人或團體。

交流協會表示，今年以個人名義獲頒獎章的林善超於1996年就任為主任委員，持續收納日本人遺骨、維持並管理日本人墓地、提供台中寶覺禪寺寺內土地設立紀念碑等等，不斷作出貢獻；以團體名義獲頒獎章的台北市立動物園積極推動與日本各地動物園的交流，自2011年起幾乎每年皆與日本的動物園締結動物交流合作備忘錄，對於促進與日本之間的相互理解及友好親善貢獻卓著。

林善超致詞時說，獲獎是全體住持的努力，他只是位後繼者，禪寺每年的祭典，有很多從國外來的觀光客，包括日本觀光客和團體，大家都很都很感動，因為感受到台灣豐富的人情味和愛心。

台北市立動物園園長劉世芬說，這個獎項得來不易，動物園至今和8個日本動物園簽訂友好協議，之後準備跟京都動物園簽，雙方交流的動物包括丹頂鶴、毬藻、小貓熊、國王企鵝和穿山甲等，「台灣跟日本在動物界是很好的夥伴」，在動物保育上一起努力。

日本 動物園

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