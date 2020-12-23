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就醫檢驗結果明9時出爐 何志偉：不缺席立院表決
民進黨立委何志偉今天在臉書表示，因為覺得頭暈、喉嚨腫，已自行就醫，並主動篩檢自主隔離，希望結果呈陰性，不要脫累其他人，何志偉下午才出席民進黨中執會，由於與民進黨主席、總統蔡英文同場，因此備受外界關注；也因為明天萊豬相關法案、行政命令要在立院院會表決，何志偉是否會以身體健康為由不出席，同樣引發討論。
何志偉受訪時表示，查過相關法規，自己並不屬於要自我隔離的範圍，但為了保險起見才去醫院檢驗，結果明天早上約9時左右出爐。何說，明天仍會去立院投票。
何志偉在臉書表示，自己現在人在醫院，後續所有行程都取消了。何說，因覺得有點頭暈、喉嚨有點腫，很不舒服，也許是最近太忙碌，晚上經常熬夜導致的，也許是別的原因，總之仍然應該趕快就診。
何志偉指出，會立刻在醫院做病毒篩檢，也會盡可能的自我管理避免接觸他人；希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人。何志偉也向所有的醫護和防疫人員致敬，「你們辛苦了，我也希望只是普通感冒。」
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