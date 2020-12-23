冷凍食品包裝傳新冠？ WHO：目前沒有實例

中國大陸之前發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會表示，衛福部食藥署於11月6日至12月22日在邊境檢驗進口冷凍食品之內外包裝，共抽驗九個國家、58批產品，共檢驗230個樣品，新冠肺炎病毒均為陰性。

食藥署採檢第一階段，於11月6日至11月20日針對新冠肺炎盛行率高的國家進口的冷凍食品內外包裝採樣，共抽驗4個國家輸入之豬肉、牛肉及鮭魚，11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

第二階段於12月11日起，持續針對進口冷凍食品內外包裝之新冠肺炎病毒核酸檢驗，並增加鄰近國家（如日本、中國、越南及印尼）的冷凍肉品及水產品內外包裝為採樣標的，截至12月22日，共抽驗7個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。