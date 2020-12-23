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冷凍食品包裝傳新冠？ WHO：目前沒有實例
中國大陸之前發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會表示，衛福部食藥署於11月6日至12月22日在邊境檢驗進口冷凍食品之內外包裝，共抽驗九個國家、58批產品，共檢驗230個樣品，新冠肺炎病毒均為陰性。
食藥署採檢第一階段，於11月6日至11月20日針對新冠肺炎盛行率高的國家進口的冷凍食品內外包裝採樣，共抽驗4個國家輸入之豬肉、牛肉及鮭魚，11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。
第二階段於12月11日起，持續針對進口冷凍食品內外包裝之新冠肺炎病毒核酸檢驗，並增加鄰近國家（如日本、中國、越南及印尼）的冷凍肉品及水產品內外包裝為採樣標的，截至12月22日，共抽驗7個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。
陳時中表示，雖然病毒在高濃度情況下，於銅的表面可存活4小時、紙板24小時，塑膠可存活72小時，但世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食、農業組織（FAO）及世界動物衛生組織，還有美國農業部等，皆說明目前沒有透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例。但為求謹慎，食藥署不斷就冷鏈食品採樣，結果顯示透過冷凍食品傳播的可能性低，但還是會持續監控。
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