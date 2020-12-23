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綠通過吳怡農條款 因重大情事選主委不受入黨兩年限制
民進黨今天舉行中執會，再度討論被外界視為「吳怡農條款」的「黨職人員選舉辦法」，幕僚單位建議「黨職人員選舉的被選舉人、選舉人入黨限制，自二年下修為一年」的提案未通過，以後再討論；最後會中通過由中執委黃世杰提案，修改「黨職人員選舉辦法」第九條第一項，黨主席及縣市、直屬特種黨部主委選舉，如有重大情事，經中執會同意，不受入黨期限限制。
12月2日中執會就曾經討論修正「黨職人員選舉辦法第九條」，當時幕僚單位建議，希望將原本規定「黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權」，改為「入黨連續滿兩年者，始具被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉及第二類縣市黨部主委選舉，不受入黨期限之限制」。不過當天中常委陳亭妃及陳茂松都有意見，因此未通過，民進黨主席蔡英文也裁示下次再討論。
據轉述，今天除討論12月2日提出的提案，幕僚單位提一案，建議「將黨職人員選舉的被選舉人、選舉人入黨限制，自二年下修為一年」，但會中仍有眾多雜音，陳茂松也再度發言質疑。中執委廖本煙也發言指出，「入黨兩年的人投給一年的人，不是很怪嗎？」
最後中執委黃世杰再提另一案，將原本提案文字稍做修正，加入「除另有規定外，黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，不受入黨期限之限制。」意味未來若有「重大情事」，只要中執會同意，選舉權及被選舉權都不必受限。
今天中執會也決議，有關台北市黨部主委改選延宕半年多，中執會一併責成台北市黨部儘速依照修正的規定，啟動黨部主委改選的選務作業，也請市黨部在農曆年前完成改選，並請組織部全力協助。
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