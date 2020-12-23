護食安活動大縮水 江啟臣：防疫優先是國民黨的堅持

昨日出現了235天首度新冠病毒本土病例，國民黨主席江啟臣上午在中常會宣布，國民黨原定今晚的守護食安之夜將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜，演出活動及宣講則改以線上直播的方式進行。明天也將取消包括繞行立法院等所有集會活動，將重心全力放在議場攻防，以具體的作為貫徹防疫的決心。

江啟臣表示，防疫成果不幸被終止，再次提醒大家，新冠肺炎的威脅從來沒有離開，防疫工作更是一刻都不能鬆懈。大家更要了解，新冠肺炎的威脅不分種族、職業，防疫工作更不應該因人而異。在疫病的威脅下，病毒才是全民共同的敵人，互相指責與歧視都可能造成疫情隱匿，甚至演變成為疫情的破口。

「防疫優先是國民黨的堅持」，江啟臣表示宣布取消這兩天國民黨在立院周邊的活動。他重申，支持指揮中心在衡量整體局勢後精進各項防疫作為，接下來如果仍有舉辦的各項活動，國民黨都將遵守防疫指揮中心的規範，更呼籲參與集會的民眾，配戴口罩、勤洗手，保持社交距離。

不過江啟臣說，雖然集會的方式調整，但國民黨反對含萊克多巴胺豬肉進口的決心不會改變。相關的行政命令，即將在明天的立法院院會進行最後的審查，在這個關鍵的時刻，他呼籲國人透過各種方式，向自己選區的立委表達反對開放高風險肉品進口的心聲。期望民進黨立委可以落實代議制度精神，與多數民意站在一起，共同守護台灣食安環境。

江啟臣說，尤其當執政的多數黨準備以多數暴力碾壓民意時，國會的決議，就不代表多數人民的意見，更不是人民反對萊豬進口的最終決戰。上星期，中選會已經審核通過國民黨所提出的「公投綁大選」以及「護食安」兩項公投案。等到各地戶政事務所完成審核後，就可以展開第二階段的連署。

江啟臣說，他除了要拜託戶政機關儘速完成審核外，也要懇請所有同仁結合民間力量，在審核完成後積極展開連署、宣傳工作，務必完成足夠份數的連署，讓台灣人民能夠在明年8月28日直接展現自己的意志。透過這兩個公投案，由人民自己決定，是否進口含瘦肉精豬肉，守護台灣的食安環境。

江啟臣最後表示，再過幾天將揮別動盪、艱辛的109年，迎接嶄新的民國110年。過去幾個月，國民黨一起努力推動的改革工作，已經有初步的成果，更在民調數字上獲得民意直接的回饋。新的一年，國民黨更要加速改革的步伐，堅定前進的腳步，贏回多數人的認可及支持。也期盼疫情早日結束，人類社會生活重新回到常軌，中華民國永續茁壯。