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民進黨：國民黨支持度低於兩成 回歸理性才符民眾期待

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人劉康彥。本報資料照片
民進黨發言人劉康彥。本報資料照片

國民黨智庫今天公布最新民調，指超過6成民眾不相信含萊克多巴胺美豬開放進口後，政府有能力落實逐批查驗；至於是否開放日本福島5縣市食品，超過7成民眾表示不贊成。在政黨支持度上，國民黨與民進黨分別是19％、22.6％，兩黨差距縮小至3.6％，比上月的4.1％拉近。

民進黨認為，檢視民進黨、國民黨的支持差距，8月是3.1%、12月是3.6%。換句話說，歷經5個月，兩黨支持差距不但拉開，國民黨本身還低於兩成，反映民眾對國民黨這五個月表現之不滿。

劉康彥表示，國民黨在民調的問題中，詢問民眾支不支持使用「更強烈的手段」來監督。民主時代，人民需要各種不同的聲音討論公共政策，但國民黨近來昧於現實、煽動性的「強烈手段」對於議題的實質討論毫無幫助，更對台灣在整體國際經貿空間的開拓毫無進展。

劉康彥提到，無論是在立法院丟內臟、不顧外交禮儀突襲美國在台協會（AIT）處長或是發布造假的美豬影片等，從民調數字上，顯然民眾否定此種荒腔走板的監督方式。

至於日本福島五縣市的食品議題，劉康彥強調，行政院已多次對外說明，目前尚未有任何討論與規劃，但國民黨仍不顧國際標準與科學檢驗，執意煽動，令人遺憾。

劉康彥表示，為台灣經貿找到走向世界的活路，是所有政黨不可迴避的責任，期待國民黨放下政黨得失，對於議題做實質有效的理性討論，才是民眾期待民主社會的運作方式。

國民黨 民進黨 民調

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